Жена Зеленского опубликовала первый пост после длинной паузы

Елена Зеленская, жена президента Украины Владимира Зеленского, после длительной паузы опубликовала пост в фейсбуке, в котором рассказала, как боролась с коронавирусом.

"Известие о болезни стало для меня полной неожиданностью. Не было никаких симптомов, но тест дал положительный результат. Сразу отвечу на популярный вопрос: да, мой сын Кирилл также переболел. Когда у меня был пик коронавируса (третий день), пришел и его положительный результат тестирования. Было ли мне страшно? За себя - нет, только беспокоилась о здоровье близких. Два дня в пустой квартире я наслаждалась просмотром фильмов и чтением книг, потом развилась пневмония, высокая температура и так дальше. В общем, я две недели пребывала в больнице. Я до сих пор не понимаю, какая кнопка лифта или дверная ручка "подарила" мне вирус. Поэтому предупреждаю: не расслабляйтесь очень рано, даже если вы уверены в силах собственного организма", - написала Зеленская.





Ранее "Комментарии" публиковали, как проходило лечение первой леди.





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