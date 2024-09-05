Жена Валерия Залужного рассказала о его психологических проблемах

Жена экс-главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, а ныне посла Украины в Великобритании Валерия Залужного, Елена Залужная, впервые рассказала о психологических проблемах, с которыми столкнулся ее муж после войны на Донбассе. Об этом говорится в книге "Железный генерал. Уроки человечности", написанной бывшей советницей генерала Людмилой Долгоновской, сообщает "Украинская правда".

Жена Валерия Залужного поделилась откровениями о психологических проблемах муж

В книге Елена Залужная вспоминает события 2014 года, когда Россия вторглась на Донбасс и аннексировала Крым. В этот период Валерий Залужный активно участвовал в обороне Донбасса и Луганщины, в частности, в июле того же года был назначен заместителем командира сектора "С" и руководил военными группировками на этих территориях.

Особенно сложными для него стали бои за Дебальцево в Донецкой области, где украинские воины столкнулись с ожесточенным противостоянием. Елена Залужная рассказала, что ее муж, как и многие другие военные, прошел через настоящий ад, который оставил глубокий след в его душе. После возвращения домой генерал долго не мог прийти в себя от пережитого.

Елена поделилась, что Валерий часто вспоминал погибших собратьев, которые, по его словам, приходили к нему в видениях.

"Они приходят ко мне, они говорят со мной," – говорил он жене.

Подобные переживания повлияли на его психическое состояние, и семье пришлось приложить немало усилий, чтобы помочь Валерию вернуться к нормальной жизни.

У семьи Залужных, которая состоит в браке уже 20 лет, также есть две дочери. Старшая служит в Киевском гарнизоне, а младшая, Кристина, учится в Одессе и планирует стать врачом. После назначения Валерия Залужного на должность посла Украины в Великобритании семья переехала в Лондон.