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Жена украинского министра пишет эротические романы и получила президентский литературный грант

Германа Сметанина назначили на должность министра в сентябре 2024 года, а до этого возглавлял АО "Украинская оборонная промышленность".

сегодня, 11:45
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Клименко Елена

Жена министра по стратегическим отраслям промышленности Украины Германа Сметанина, Влада Холод, занимается написанием эротических романов и заявляет, что она является обладательницей президентского гранта в области литературы.

Жена украинского министра пишет эротические романы и получила президентский литературный грант

Фото: из открытых источников

В своем Facebook-профиле писательница определяет себя просто как автор любовных романов.

Жена украинского министра пишет эротические романы и получила президентский литературный грант - фото 2

Однако в Instagram Влады уже сказано, что она получила президентский грант в 2020 году в рамках команды Светланы Вертолы за проект "Соседи". Кроме того, она также является стипендиаткой Института Гете для авторов.

Жена украинского министра пишет эротические романы и получила президентский литературный грант - фото 3


Ее произведения имеют названия с эротическим подтекстом, такие как "Запретный плод", "Пьянящий грех", "Вынужденная невеста", "Раздевайся и по делу" и т.д.

Власти Холод также активно пишут рецензии на книги. Например, в отзыве на роман "Красный, белый и королевский синий" Кейси Макквистон она отмечает, что, хотя и должна быть интересна политическим темам как жена министра, многие аспекты этого произведения ей кажутся чрезмерно вымышленными и затянутыми.

Творческий псевдоним Влады Холод принадлежит Анфисе Михайловне Сметаниной, изучавшей журналистику и международные отношения в ХНУ им. Каразина. Она состоит в браке с министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Германом Сметаниным с 2011 года.

Напомним, что Германа Сметанина назначили на должность министра в сентябре 2024 года, а до этого возглавлял АО "Украинская оборонная промышленность".

Ранее портал "Комментарии" писал, что совет по государственной поддержке кинематографии при Госкино одобрил использование иностранных языков в фильме "Раша гудбай" от ООО "Квартал 95". Это решение было принято 26 марта. Доля иностранных языков в репликах персонажей картины составит 9,85% от общей продолжительности диалогов.  



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