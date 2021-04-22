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Жена Тищенко впервые отреагировала на скандал с вечеринкой: "надеюсь, вы меня поймете"

По словам Барановской, празднование происходило в номерах отеля, а не в ресторане

сегодня, 10:53
Автор:

Елизавета Черных

Жена народного депутата от партии "Слуга народа" Николая Тищенко Алла Барановская впервые дала комментарий касаемо скандала, который разыгрался вокруг празднования ее дня рождения, пишет "УНИАН". 

Жена Тищенко впервые отреагировала на скандал с вечеринкой: "надеюсь, вы меня поймете"

Николай Тищенко и Алла Барановская - фото из открытых источников

Модель опубликовала  Instagram Stories, где рассказала, что на празднике присутствовало более 20 человек, которые перед этим сдали тест на выявление коронавируса. Сама вечеринка, со слов Барановской, проходило в номерах отеля, а не в ресторане, как ранее сообщалось в средствах массовой информации. 

"Касательно законности. Адвокаты и юристы давно разложили все по полочкам", — добавила супруга нардепа, отметив, что сама коронавирусом не болела, но дважды в неделю сдает тест.

Барановская также высказала сожаление о том, что ее вечер мог затронуть чувства некоторых украинцев. 

"Уверена, что вы поймете меня. И вопрос на этом закрыт", — резюмировала модель. 

Напомним, что накануне в Сети начали активно обсуждать фото и видео с роскошного празднования дня рождения молодой супруги Тищенко в одном из столичных отелей. Инсайдеры писали, что вечеринка якобы прошла в стенах отеля Fairmont — гостей встречали в ресторане этого заведения. На мероприятии якобы были замечены многие именитые украинцы, однако никакие карантинные требования не соблюдались. В партии "Слуге народа" убеждены, что если заведение Fairmont действительно было местом проведения скандальной вечеринки, то его владельцы наравне с Николаем Тищенко будут отвечать за произошедшее. Нардеп Александр Корниенко напомнил, что во время карантина, когда приходится действовать согласно ограничениям, все должны быть равны.




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Источник: https://www.unian.net/society/nadeyus-vy-menya-poymete-zhena-tishchenko-vpervye-otreagirovala-na-skandal-s-vecherinkoy-novosti-kieva-11396626.html
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