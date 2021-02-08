Жена Медведчука появилась в базе сайта "Миротворец"

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Кириєнко Анна
Известная телеведущая и жена народного депутата Виктора Медведчука Оксана Марченко недавно появилась в базе сайта "Миротворец".
Жену Медведчука телеведущую Оксану Марченко внесли в базу "Миротворца". Фото: 24 канал
Организация приписывает ей финансирование террористов и русских оккупантов, а также участие в пропагандистских мероприятиях России против Украины. Кроме того, женщина обвинена в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками и в отрицании русской агрессии.
В базе сайта приводится много примеров причастности жены нардепа к деятельности ряда компаний, функционирующих на территории страны-агрессора и на оккупированных территориях.
К тому же на сайте приводится в пример интервью с Оксаной Марченко, где она открыто заявляет о дружеских отношениях с кремлевской верхушкой.
Следует заметить, что крестным отцом дочери Марченко является президент России Владимир Путин, крестной матерью — Светлана Медведева, жена бывшего президента России Дмитрия Медведева.
Сейчас телеведущая подтверждает, что поддерживает с ними отношения.
Напомним, сайт "Миротворец" исследует и публикует информацию о преступлениях, совершенных против Украины и ее национальной безопасности. Организация создана в 2014 году.
Сообщаем, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о том, какой может быть реакция России на блокирование санкциями каналов 112, NewsOne и Zik, которые связывают с нардепом и кумом президента РФ Виктором Медведчуком. Подробности читайте в нашем материале.
Также председатель Исполнительного комитета Национального совета реформ Михаил Саакашвили рассказал о том, чего Украине следует ожидать после блокировки телеканалов. Детали прогноза читайте на сайте "Комментарии".
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