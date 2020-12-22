Жена Кернеса пообещала выполнить желание мужа: о чем он попросил ее перед смертью

Вдова мэра Харькова Геннадия Кернеса Оксана Гайсинская разместила на своей странице в социальных сетях трогательный пост. Она выложила фотографию покойного мужа, подписав ее словами "Я буду сильной, как ты просил ...".

Геннадий Кернес. Фото: focus

Женщина написала, что эта была просьба Геннадия, которую она дала слово выполнить. Перед смертью Кернес попросил свою супругу Оксану, чтобы она оставалась сильной, несмотря ни на что.





Стоит добавить, что на протяжении длительного времени Гайсинская была в Германии рядом с супругом. Также женщина сопровождала тело Геннадия Кернеса в самолете из Берлина в Харьков.

Известно, что в Харькове идет подготовка к похоронам мэра Геннадия Кернеса. Его не стало 17 декабря. Причиной смерти стали осложнения, которые были вызваны коронавирусной инфекцией. В мэрии объяснили, что причиной его смерти стали именно осложнения, а не сам вирус, поэтому его не будут хоронить, как "ковидного".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, в сети опубликовали фото молодого Кернеса. Бывшая жена Геннадия Кернеса Галина Привалова разместила на своей странице в социальных сетях архивный снимок. На нем можно увидеть Кернеса, когда он еще был молодым.

"При всех раскладах и нелюбви к нему многих, мало кому удастся прожить такую яркую жизнь…" — подписала свою публикацию Галина.

Стоит отметить, что Привалова была второй женой Геннадия Кернеса, несмотря на то, что официальный брак они так и не заключили. У них есть общий сын — Даниил Привалов, которому сейчас 32 года. Первой же супругой умершего мэра Харькова стала Оксана Василенко. Они поженились в 1982 году, но уже в 1985 году их брак распался. Их совместному сыну уже исполнилось 38 лет.





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