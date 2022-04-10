Жена бывшего регионала выставила в сети фото с перевернутым украинским флагом

Жена бывшего регионала Валерия Бондика – Ирина Дацко опубликовала в сети патриотическую фотографию с Государственным флагом Украины. Но подписчики заметили, что украинское знамя перевернуто. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на публикацию Ирины Дацко в Instagram.

Вот так правильно выглядит украинский флаг (фото из открытых источников)

Ирина Дацко также решила в сети высказать свою гражданскую позицию и опубликовала фото, где она вместе с малышом держит украинский флаг. Свое фото она подписала.

"Над Украиной всегда будет сиять только солнце, мы победим", — написала Дацко.

Но один из подписчиков Дацко заметил, что флаг перевернут и спросил, что это значит.

"Флаг перевернут? Случайно ли?", — спросили у Дацко.

На что жена бывшего регионала ответила, что случайно и неслучайно.

"Случайно и неслучайно варвары перевернули Украину, но пройдет время и перевернутся пришедшие с бедой и злом в Украину.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что олимпийский чемпион из Львова попал в скандал. Олимпийский чемпион, житель города Львова Дмитрий Грачев, переписываясь с бывшим депутатом ВР Владимиром Вязивским и обсуждая финансовые дела, вульгарно высказался о государственном языке. Так и заявил народному избраннику, что "на псячій мові не спілкуюсь". Об этом неприятном инциденте Вязивский написал в социальной сети Facebook. Но разместил скриншоты переписки. Бронзовый призер Олимпиады имел долг. Одолжил у Владимира 4500 зеленых. Конечно, мужчина наконец-то потребовал, чтобы спортивный тренер вернул ему деньги. И тут началось. Олимпиец захотел общаться со знакомым на русском. И высказал абсурдное предложение: отдать сумму на Красной площади в Москве.

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