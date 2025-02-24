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Жена Буданова впервые вышла в люди после отравления: смотрите, как она выглядит (ВИДЕО)

Марианна больше года не показывалась на публике, о ее состоянии ничего не было известно

24 февраля 2025, 22:03 comments1299
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Николай Лисицын

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов появился на публике вместе с женой Марианной Будановой. Будановы посетили специальную встречу YES в Киеве. Об этом 24 февраля сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Новини.live".

Жена Буданова впервые вышла в люди после отравления: смотрите, как она выглядит (ВИДЕО)

Марианна Буданова впервые появилась на публике спустя почти полтора года после отравления. Фото из открытых источников

Отмечается, что это первое появление на публике жены Буданова после того, как осенью 2023 года ее отравили.

Напомним, что 28 ноября 2025 года стало известно об отравлении супруги главы ГУР Кирилла Буданова и нескольких офицеров украинской разведки. Согласно данным СМИ, ссылающимся на источники в разведке отравления могло быть мышьяком и ртутью. По словам представителя ГУР Андрея Юсова, было начато внутреннее расследование по инциденту с отравлением Марианны Будановой и других сотрудников ГУР.

Валерий Кондратюк, возглавлявший Главное управление разведки Минобороны Украины в 2015–2016 годах, рассказал, что в организме Будановой обнаружили такие тяжелые металлы, как ртуть и мышьяк. 

В декабре того же года Юсов рассказал о состоянии здоровья отравленных офицеров и супруги Буданова . По словам Юсова, благодаря своевременной реакции и профессиональности врачей состояние после отравления у всех удовлетворительное. Отравленные прошли курс лечения в украинской клинике. Благодаря тому, что вовремя обратились и среагировали, и благодаря профессиональности украинских врачей "сейчас все хорошо", заявили в ГУР. По словам представителя разведки, медицинский курс собирались продолжить,  пострадавших ожидали регулярные обследования, ведь восстановление после отравления, которое Юсов назвал "сложным случаем", является длительным процессом. Вместе с тем, спикер украинской разведки отметил, что окончательно нельзя сказать, нет ли угроз жизни пострадавших после отравления.





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Источник: https://www.instagram.com/p/DGdl-6RNPwK/
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