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"Желтые" сертификаты уже в "Дие": как их сгенерировать

В будущем COVID-сертификаты получат те, кто переболел

сегодня, 14:20
Автор:

Козлова Альбіна








В Министерстве цифровой трансформации сообщили, что украинцы уже смогут сгенерировать "желтые" внутренние COVID-сертификаты в приложении "Дия" на iOS. В ближайшее время такая услуга станет доступной для владельцев Android, когда Министерство получит подтверждение от Google Play.

"Желтые" сертификаты уже в "Дие": как их сгенерировать

Сертификаты доступны в приложении, фото из открытых источников

Напомним, что "желтый" сертификат можно сгенерировать на следующий день после первой дозы вакцинации. Срок действия такого электронного документа — 120 дней.

Украинцы уже могут в приложении "Дия" сгенерировать внутренний "зеленый" сертификат, срок действия которого один год. "Зеленый" сертификат можно оформить после получения двух доз вакцины.

"Мы сделали два вида сертификатов. Первый вид — это внутренний, его можно сгенерировать для различных жизненных ситуаций внутри страны. Он отличается от международного тем, что во внутреннем меньше ваших медицинских данных, персональных данных и есть фотография. Это помогает идентифицировать вас как личность, если нужно прийти на какое-то публичное мероприятие. Международный сертификат включает в себя больше информации, его можно будет показывать на границах в странах Европейского союза. Его особенность — он работает без интернета. В дальнейшем сгенерировать сертификат смогут те, кто получил отрицательные результаты ПЦР-тестирования или выздоровели от коронавирусной болезни", — подчеркнул министр Михаил Федоров.

Пошаговая инструкция

Для генерации сертификата заходите в раздел "Услуги"/COVID-сертификаты. Далее нажимаете "Получить сертификат", даете согласие. Затем создать "Дия-подпись". С помощью технологии фото-ID можно создать собственную электронную подпись в смартфоне. Ваше лицо сканируется и сопоставляется биометрия вашего лица с биометрией, которая хранится в демографических реестрах. Далее создайте код из 5 цифр и сертификат загрузится в приложение.

Как сообщал портал "Комментарии", Минцифры запускает систему оповещения о пропавших детях.


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Источник: https://телеграм.онлайн/#/[email protected]
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