"Желтые" сертификаты уже в "Дие": как их сгенерировать

BTC/USD
41545.78
ETH/USD
2805.47
LTC/USD
146.08
USD/UAH
26.80
EUR/UAH
31.50
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Козлова Альбіна
В Министерстве цифровой трансформации сообщили, что украинцы уже смогут сгенерировать "желтые" внутренние COVID-сертификаты в приложении "Дия" на iOS. В ближайшее время такая услуга станет доступной для владельцев Android, когда Министерство получит подтверждение от Google Play.
Сертификаты доступны в приложении, фото из открытых источников
Напомним, что "желтый" сертификат можно сгенерировать на следующий день после первой дозы вакцинации. Срок действия такого электронного документа — 120 дней.
Украинцы уже могут в приложении "Дия" сгенерировать внутренний "зеленый" сертификат, срок действия которого один год. "Зеленый" сертификат можно оформить после получения двух доз вакцины.
Пошаговая инструкция
Для генерации сертификата заходите в раздел "Услуги"/COVID-сертификаты. Далее нажимаете "Получить сертификат", даете согласие. Затем создать "Дия-подпись". С помощью технологии фото-ID можно создать собственную электронную подпись в смартфоне. Ваше лицо сканируется и сопоставляется биометрия вашего лица с биометрией, которая хранится в демографических реестрах. Далее создайте код из 5 цифр и сертификат загрузится в приложение.
Как сообщал портал "Комментарии", Минцифры запускает систему оповещения о пропавших детях.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости