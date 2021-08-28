Железнодорожное движение на Донбассе будет курсировать с ограничениями: боевики снова применили артиллерию

Пророссийские боевики снова нарушают мирные договоренности, применяя артиллерию и обостряя обстановку на линии разграничения. Так сегодня боевики обстреляли Авдеевку, вследствие чего пришлось приостановить железнодорожное движение в Донецкой области. Снаряды попали в завод металлоконструкций, начался пожар, после чего работу железнодорожной станции Авдеевка пришлось остановить. Как информирует издание "Комментарии", такую информацию обнародовали в Телеграмм-канале donetchanyn. Позже ее подтвердили в "Укрзализныце".

Поезд Фото: zn.ua

Свидетели рассказывают, что снаряды с ОРДЛО попали в завод металлоконструкций. Возникший пожар сразу локализировать не смогли. Сразу, как начался обстрел трудовой коллектив станции Авдеевка и пассажиров было эвакуировано в укрытие. Пострадавших к счастью нет.

В связи с тем, что обострилась обстановка и есть поврежденные элементы инфраструктуры железнодорожное движение в Донецкой области в течение трех дней будет курсировать с ограничениями. Поезда будут курсировать только до станции Покровск и Очеретино. В связи со сложившейся ситуацией в "Укрзализныце" сообщает, что поезд Киев – Авдеевка и Днепр – Авдеевка до 30 августа не будут курсировать до конечной остановки. Пассажирам, которые едут в Авдеевку, придется выходить на станции Покровск и потом уже на автобусе добираться в Авдеевку.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Зеленский заявил, что Москва хочет превратить жителей оккупированного Донбасса в рабов, использовав в своей избирательной кампании на выборах в Госдуму РФ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!