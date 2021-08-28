logo
Русский Українська

BTC/USD

48972.75

ETH/USD

3251.00

LTC/USD

174.26

USD/UAH

27.10

EUR/UAH

31.90

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Железнодорожное движение на Донбассе будет курсировать с ограничениями: боевики снова применили артиллерию
commentss НОВОСТИ Все новости

Железнодорожное движение на Донбассе будет курсировать с ограничениями: боевики снова применили артиллерию

Работники станции Авдеевка и пассажиры были эвакуированы в укрытие

сегодня, 12:25
Автор:

Кравцев Сергей

Пророссийские боевики снова нарушают мирные договоренности, применяя артиллерию и обостряя обстановку на линии разграничения. Так сегодня боевики обстреляли Авдеевку, вследствие чего пришлось приостановить железнодорожное движение в Донецкой области. Снаряды попали в завод металлоконструкций, начался пожар, после чего работу железнодорожной станции Авдеевка пришлось остановить. Как информирует издание "Комментарии", такую информацию обнародовали в Телеграмм-канале donetchanyn. Позже ее подтвердили в "Укрзализныце". 

Железнодорожное движение на Донбассе будет курсировать с ограничениями: боевики снова применили артиллерию

Поезд Фото: zn.ua

Свидетели рассказывают, что снаряды с ОРДЛО попали в завод металлоконструкций. Возникший пожар сразу локализировать не смогли. Сразу, как начался обстрел трудовой коллектив станции Авдеевка и пассажиров было эвакуировано в укрытие. Пострадавших к счастью нет. 

В связи с тем, что обострилась обстановка и есть поврежденные элементы инфраструктуры железнодорожное движение в Донецкой области в течение трех дней будет курсировать с ограничениями. Поезда будут курсировать только до станции Покровск и Очеретино. В связи со сложившейся ситуацией в "Укрзализныце" сообщает, что поезд Киев – Авдеевка и Днепр – Авдеевка до 30 августа не будут курсировать до конечной остановки. Пассажирам, которые едут в Авдеевку, придется выходить на станции Покровск и потом уже на автобусе добираться в Авдеевку.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Зеленский заявил, что Москва хочет превратить жителей оккупированного Донбасса в рабов, использовав в своей избирательной кампании на выборах в Госдуму РФ.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/donetch/6330
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ