Железнодорожник из Казахстана завоевал премию "Грэмми"



















Диджей из Казахстана Иманбек Зейкенов, известный как Imanbek, стал обладателем престижной премии "Грэмми". Согласно данным в Los Angeles Times, он победил в номинации "Лучший классический ремикс", передает "Фокус".

Иманбек Зейкенов - фото: Фокус

Успех 20-летнему парню принес ремикс популярной композиции "Roses" исполнителя SAINt JHN. В YouTube клип собрал более 145 миллионов просмотров.

По данным источника, Иманбек Зейкенов является железнодорожником-сигналистом, во всяком случае – был им в ноябре 2019 года. Он является жителем города Аксу, что в Казахстане. Сообщается, что музыкой Иманбек начал заниматься приблизительно три года назад.

Ремикс Imanbekболее 20 недель подряд был в числе ТОП-10 чарта Billboard Hot 100. Он также вошел в ТОП-10 iTunes, в музыкальном приложении Shazam набрал более 22 миллионов просмотров.

Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщало, что в нынешнем году вручение премии "Оскар — 21" пройдет на нескольких локациях. Номинанты "Оскара" станут известны 15 марта. Награждение лучших в кинопрофессии состоится 25 апреля. Традиционная февральская дата проведения церемонии была перенесена в связи с пандемией коронавируса – организаторы выразили надежду, что массовая вакцинация поможет стабилизировать ситуацию. 93-я церемония вручения кинопремии пройдет на нескольких локациях, чтобы избежать большого скопления людей. В частности сообщается, что одной из локаций станет зал Dolby Theatre (ЛА), вмещающий практически 3,5 тысячи человек. В ближайшее время организаторы обнародуют другие локации проведения премии.





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