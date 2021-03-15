logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 15.03.2021

BTC/USD

58177.83

ETH/USD

1802.66

LTC/USD

209.72

НБУ 15.03.2021

USD/UAH

27.90

EUR/UAH

33.35

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Железнодорожник из Казахстана завоевал премию "Грэмми"
commentss НОВОСТИ Все новости

Железнодорожник из Казахстана завоевал премию "Грэмми"

Успех парню принес ремикс популярной композиции "Roses"

сегодня, 09:10
Автор:

Елизавета Черных








Диджей из Казахстана Иманбек Зейкенов, известный как Imanbek, стал обладателем престижной премии "Грэмми". Согласно данным в  Los Angeles Times, он победил в номинации "Лучший классический ремикс", передает "Фокус". 

Железнодорожник из Казахстана завоевал премию "Грэмми"

Иманбек Зейкенов - фото: Фокус

Успех 20-летнему парню принес ремикс популярной композиции "Roses" исполнителя SAINt JHN. В YouTube клип собрал более 145 миллионов просмотров.

По данным источника, Иманбек Зейкенов является железнодорожником-сигналистом, во всяком случае – был им в ноябре 2019 года. Он является жителем города Аксу, что в Казахстане. Сообщается, что музыкой Иманбек начал заниматься приблизительно три года назад. 

Ремикс Imanbekболее 20 недель подряд был в числе ТОП-10 чарта Billboard Hot 100. Он также вошел в ТОП-10 iTunes, в музыкальном приложении Shazam набрал более 22 миллионов просмотров.

Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщало, что в нынешнем году вручение премии "Оскар — 21" пройдет на нескольких локациях. Номинанты "Оскара" станут известны 15 марта. Награждение лучших в кинопрофессии состоится 25 апреля. Традиционная февральская дата проведения церемонии была перенесена в связи с пандемией коронавируса – организаторы выразили надежду, что массовая вакцинация поможет стабилизировать ситуацию. 93-я церемония вручения кинопремии  пройдет на нескольких локациях, чтобы избежать большого скопления людей. В частности сообщается, что одной из локаций станет  зал   Dolby Theatre (ЛА), вмещающий  практически 3,5 тысячи человек. В ближайшее время организаторы обнародуют другие локации проведения премии.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://focus.ua/world/477135-zheleznodorozhnik-iz-kazahstana-imanbek-zeykenov-zavoeval-premiyu-gremmi-video
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ