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Ждать ли украинцам индексации пенсий: ответ Минсоцполитики

Постановление об индексации пенсий сейчас находится в правительстве на рассмотрении

сегодня, 15:20 comments2261
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Автор:

Кравцев Сергей

Кабмин пока не одобрил постановление об индексации пенсий в 2023 году. Это решение может быть принято в ближайшие дни. Как передает издание "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделала замминистра социальной политики Украины Дарья Марчак.

Ждать ли украинцам индексации пенсий: ответ Минсоцполитики

Индексация пенсий. Фото: из открытых источников


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"Еще окончательное решение не утверждено. Постановление Кабинета министров сейчас подготовлено к рассмотрению правительства, но решение Кабинета министров еще не принято. Поэтому об этом, как о свершившемся факте, можно будет говорить в течение ближайших дней", — заявила Дарья Марчак.

Она отметила, что вполне может быть, что окончательная редакция постановления правительства об индексации пенсий будет отличаться от проекта, который обработали и предложили в Минсоцполитики.

В то же время, по словам чиновницы, к индексации уже готовятся и готовят начисления для выплат с 1 марта.

Отметим, после полномасштабного вторжения России на территорию Украины в результате индексации пенсий, проведенной 1 марта 2022 года, повышенные выплаты получили около 10 миллионов получателей, а средний размер повышения составил 380 гривен.

Плановой индексации пенсий в апреле не было, но пенсии пересчитали работающим пенсионерам. Таких в Украине примерно 2,5 миллиона.

Пенсию повысили лицам, которые имели не менее 24 месяцев страхового стажа с момента назначения пенсии. Перерасчет состоялся автоматически. Размер надбавки зависел от получаемой зарплаты и количества отработанного стажа.

Также издание "Комментарии" сообщало — что готовит Россия к 24 февраля – где агрессор может планировать новый удар. Эксперты детально разобрали ситуацию во время эксклюзивного интервью нашему порталу.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=PMlmW64xFjg
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