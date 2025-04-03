Ждали 20 апреля, как дать прекращение российско-украинской войны: теперь Трамп все переиграл

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Кравцев Сергей
После введения беспрецедентных пошлин Дональдом Трампом многие задаются вопросом: что будет дальше? На самом деле ответ на этот вопрос получим уже в ближайшие недели и месяцы. Но с высокой вероятностью можно ожидать, что тарифный "трампо-трус" спровоцирует глобальное экономическое цунами, разрушительная волна которого неизбежно вернется и в США. Такое мнение высказал политолог, политический консультант Владимир Фесенко.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
По его словам, первые проявления "Трамп-политики" мы уже увидели. Это скорее разрушение того, что было (и во внешней и во внутренней политике США), чем создание чего-то нового. Некоторые даже называют Трампа генератором глобального хаоса. Что-то похожее сейчас может быть и в мировой экономике. Трамп мощно приобщился к разрушению мирового порядка в международных отношениях, сейчас очередь пришла к разрушению системы международной торговли.
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