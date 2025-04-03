Ждали 20 апреля, как дать прекращение российско-украинской войны: теперь Трамп все переиграл

После введения беспрецедентных пошлин Дональдом Трампом многие задаются вопросом: что будет дальше? На самом деле ответ на этот вопрос получим уже в ближайшие недели и месяцы. Но с высокой вероятностью можно ожидать, что тарифный "трампо-трус" спровоцирует глобальное экономическое цунами, разрушительная волна которого неизбежно вернется и в США. Такое мнение высказал политолог, политический консультант Владимир Фесенко.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Когда-то был термин "рейганомика", который характеризовал экономическую политику США времен президентства Рональда Рейгана в 1980-е годы. Эта политика базировалась на понижении налогов и уменьшении роли страны в экономической политике. Сейчас, видимо, пришло время "Трампономики" — экономической модели Трампа, которая строится на высоких торговых тарифах", – отметил эксперт.

По его словам, первые проявления "Трамп-политики" мы уже увидели. Это скорее разрушение того, что было (и во внешней и во внутренней политике США), чем создание чего-то нового. Некоторые даже называют Трампа генератором глобального хаоса. Что-то похожее сейчас может быть и в мировой экономике. Трамп мощно приобщился к разрушению мирового порядка в международных отношениях, сейчас очередь пришла к разрушению системы международной торговли.

"Многие ждали 20 апреля, Пасхи, как дать прекращение российско-украинской войны. Вместо этого дождались 2 апреля и начала глобальной торговой войны. Вместо Трампа-миротворца уже видят всадника экономического апокалипсиса. Шоу Трампа продолжается, более того, оно приобретает вселенские масштабы. Может, Трамп с датой немного ошибся, и лучше было бы ему свои инициативы объявить 1 апреля? Начать весь этот глобальный бедлам в "День дурака" было бы очень органично", – констатировал Владимир Фесенко.

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