Жара выше 40: когда в Украину придет адская погода

Лето 2025 года в Украине может стать исключительно жарким — средняя температура прогнозируется на 1–1,5 °C выше привычной климатической нормы. Интенсивную жару ожидают в июле. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич в комментарии для Телеграфа.

Прогноз погоды (фото из открытых источников)

"Вероятность того, что лето будет аномально теплым, составляет примерно 70-75%. Температурные показатели будут превышать среднестатистические значения на 1-1,5 °C", — сообщил метеоролог.

В то же время он уточнил, что это не означает, что все летние месяцы будут одинаково жаркими. В частности, июнь может быть прохладнее, тогда как июль и август очень теплыми.

"Волны жары точно будут. Они будут связаны с притоком воздушных масс — прежде всего с севера Африки, Ближнего Востока и центральной Азии. Поэтому в отдельные дни температура воздуха, особенно в южных и восточных регионах Украины, может превышать 40 °C", — отметил Кибальчич.

Метеоролог также обратил внимание, что в последние годы сентябрь все чаще напоминает летний месяц, ведь температуры свыше 30 °C в этот период фиксируются регулярно по всей территории страны. По словам Кибальчича, фактически лето сдвигается ближе к осени.

"Что касается осадков, ситуация сложнее. Летом преобладают конвективные дожди, сопровождающиеся грозами. Такие осадки носят очень локальный характер: в одном районе города может выпасть месячная норма, а в другом — не будет дождя", — добавил он.

Подобного мнения придерживается и климатолог Вера Балабух. Она подтвердила, что июль, вероятнее всего, останется самым жарким месяцем лета.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, как глобальное потепление изменит погоду в Украине . Глобальное потепление не означает, что каждое следующее лето будет жарче предыдущего, поскольку колебания температур год от года останутся значительными. Об этом в интервью рассказал кандидат географических наук, специалист по физике атмосферы и геокосмосу Денис Пишняк.

Он отметил, что утверждение о том, что уже через несколько лет мы будем с ностальгией вспоминать "прохладное" лето 2024 года с температурами под 40 градусов, является преувеличением. Пешняк объяснил, что естественные колебания имеют достаточно большой диапазон, что затрудняет наблюдение за настоящими климатическими тенденциями. В ближайшие годы могут быть жаркими, а затем несколько последующих – прохладными, и так все это будет колебаться неоднократно.



