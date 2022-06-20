Жара ударит до +34: где в Украине будет жарче всего

Эта неделя по всей стране начинается с изнурительной жары. Осадков не предвидится по всей стране. Аномально высокая температура накроет практически все регионы Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии," со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Жара. Фото: из открытых источников

Помимо того, что осадков сегодня не будет, так еще и небо будет безоблачным, а значит тем, кто собирается длительное время находится под открытым воздухом нужно подумать о головном уборе.

По данным синоптиков, лишь местами ожидается вероятна облачность. Ветер преимущественно юго-западный, скоростью 3-8 м/с.

Если же говорить в разрезе всех областей Украины, то погода будет следующей:

Во Львове в понедельник будет ясно и безоблачно. Ночью +16°, днем +30°.

В Луцке — небольшая облачность, ночью +17°, днем +31°.

В Ривне в четверг ожидается ясная и безоблачная погода, ночью +18°, днем +31°.

В Тернополе 20 июня ночью будет +16°, днем +31°, ясно и безоблачно.

В Хмельницком сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +16°, днем +30°.

В Ивано-Франковске сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +12°, днем +31°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут +16°...+31°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в понедельник — ясно и безоблачно, ночью +15°, днем +31°.

В Виннице сегодня будет +16°...+30°, ясно и безоблачно.

В Житомире в понедельник будет ночью +17°, днем +31°, ясно и безоблачно.

В Черкассах сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +18°, днем +31°.

В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +32°, ясно и безоблачно.

В Полтаве — ясно и безоблачно, температура воздуха +18°...+30°.

В Одессе 20 июня — ясно и безоблачно, температура ночью +18°, днем +28°.

В Херсоне в понедельник ночью +17°, днем +31°, ясно и безоблачно.

В Николаеве сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +17°, днем +31°.

В Запорожье температура ночью +18°, днем +31°, ясно и безоблачно.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +17°...+29°, ясно и безоблачно.

В Харькове — ясно и безоблачно, температура ночью +19°, днем +32°.

В Днепре температура ночью будет +18°, днем +31°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +14°...+27°.

В Краматорске сегодня будет ясно и безоблачно, температура ночью +14°, днем +29°.

В Северодонецке — ясно и безоблачно, температура ночью +15°, днем +29°.

Читайте на портале "Комментарии" — США могут признать РФ государством-спонсором терроризма: чем это грозит Москве.

Также издание "Комментарии" сообщало — Зеленский объяснил, почему наступившая неделя для Украины войдет в историю.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!