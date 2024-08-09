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Жара не отступает: синоптик прогнозирует новую волну потепления

Ко Дню Независимости Украины все стабилизируется, выровняется, будет комфортно

сегодня, 14:33
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Черновалова Кристина

Украинцам следует готовиться к возвращению жаркой погоды уже с середины августа. Об этом сообщила известная синоптика Наталья Диденко на своей странице в Facebook. По ее словам, первым повышение температуры ощутят западные и юго-западные области, а впоследствии жара распространится на большую часть страны.

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К счастью, ко Дню Независимости Украины погода стабилизируется и станет комфортно теплой и солнечной.

Относительно ближайших выходных они обещают быть разнообразными. В субботу дожди ожидаются на Волыни, Ровенщине, севере и местами в центральных областях. Осадки также дойдут до Одесщины и Николаевщины, иногда возможны грозы. На остальной территории Украины существенных осадков не предполагается.

В воскресенье утром дожди пройдут в Киевской и Полтавской областях, а на остальной территории будет сухо. Температура воздуха 10-11 августа в большинстве областей Украины ожидается в пределах 24...29 градусов, на юге 28...32 градуса.

В Киеве на выходных также пройдут локальные дожди, возможны грозы. Но и солнца будет достаточно, а температура воздуха будет колебаться около 26 градусов.

Ранее Наталья Диденко сообщала, что 14 августа основной "язык" жары вывернется на Польшу, а вот уже 18 числа жары будет не хватать и Украине. Давайте готовимся к жарким дням и не будем забывать о защите от солнца.

Напомним, "Комментарии" писали, что в последний месяц лета в Украине прогнозируется умеренная погода, не столь жаркая, как в июле, но иногда возможны сильные жаркие дни. В конце августа ожидаются заморозки.



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Источник: https://www.facebook.com/tala.didenko
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