Жары не будет: синоптики рассказали, какой будет погода в Украине летом

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Лиля Воробьева
Погода в нашей стране этим летом прогнозируется относительно прохладной, не будет осадков и резких изменений температуры. Выше 29 градусов столбик термометра не будет плюсовать, это говорит о том, что большой жары не будет. Об этом пишет "Главред".
Прогноз погоды в Украине на лето 2023 (фото из открытых источников)
Погода в июне
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Синоптик дает прогноз, что первый летний месяц окажется теплым, но температура воздуха прогнозируется на
Первый месяц лета не испортят осадки, как это было весной. Прогнозируется всего несколько дней с дождями.
Погода в июле
Июль станет холоднее, чем в прошлом году. Погода в текущем месяце прогнозируется сухой и солнечной с небольшим количеством дождей в первых числах июля.
Столбик термометра будет плюсовать в эти дни 16-28 °С тепла.
Погода в августе
Последний месяц лета придет с жарой, прогнозируется засушливым, и при этом высокие температуры могут сохраняться до конца августа.
Синоптик прогнозирует, что с дождями будет только один день августа. Столбик термометра будет показывать 12-29°C тепла.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Украине идет мощный циклон. Ситуация с погодой в ближайшее время претерпевает резкие изменения. После продолжительных теплых дней снова придут дожди, в некоторых местах пройдут грозы. 26 апреля на большей части украинской территории будет облачно с прояснениями. В западных, северных и южных регионах прогнозируются небольшие дожди, в некоторых местах с грозами. В остальных регионах будет без осадков. Порывы южного ветра со скоростью 5-10 м/с. Столбик термометра 26 апреля днем будет плюсовать от 15 до 20 градусов, а ночью — 4 9 градусов. В западных и восточных регионах днем холоднее — 9-14 градусов, а в Карпатах в течение суток только 1-6.
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