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Жары не будет: синоптики рассказали, какой будет погода в Украине летом

Самым жарким месяцем лета этого года будет август

2 мая 2023, 22:15
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Автор:

Лиля Воробьева

Погода в нашей стране этим летом прогнозируется относительно прохладной, не будет осадков и резких изменений температуры. Выше 29 градусов столбик термометра не будет плюсовать, это говорит о том, что большой жары не будет. Об этом пишет "Главред".

Жары не будет: синоптики рассказали, какой будет погода в Украине летом

Прогноз погоды в Украине на лето 2023 (фото из открытых источников)

Погода в июне


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Синоптик дает прогноз, что первый летний месяц окажется теплым, но температура воздуха прогнозируется на 2 °C ниже среднего показателя за последнее десятилетие. В течение всего месяца столбик термометра будет плюсовать от 15 °C до 27°C тепла.

Первый месяц лета не испортят осадки, как это было весной. Прогнозируется всего несколько дней с дождями.

Погода в июле

Июль станет холоднее, чем в прошлом году. Погода в текущем месяце прогнозируется сухой и солнечной с небольшим количеством дождей в первых числах июля.

Столбик термометра будет плюсовать в эти дни 16-28 °С тепла.

Погода в августе

Последний месяц лета придет с жарой, прогнозируется засушливым, и при этом высокие  температуры могут сохраняться до конца августа.

Синоптик прогнозирует, что с дождями будет только один день августа. Столбик термометра будет показывать 12-29°C тепла.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Украине идет мощный циклон. Ситуация с погодой в ближайшее время претерпевает резкие изменения. После продолжительных теплых дней снова придут дожди, в некоторых местах пройдут грозы. 26 апреля на большей части украинской территории будет облачно с прояснениями. В западных, северных и южных регионах прогнозируются небольшие дожди, в некоторых местах с грозами. В остальных регионах будет без осадков. Порывы южного ветра со скоростью 5-10 м/с. Столбик термометра 26 апреля днем будет плюсовать от 15 до 20 градусов, а ночью — 4 9 градусов. В западных и восточных регионах днем холоднее — 9-14 градусов, а в Карпатах в течение суток только 1-6.



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