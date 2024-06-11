Жара начнет отступать: погода в Украине резко изменится

Погода в украинских регионах будет существенно меняться – начиная с 12 июня, удушье и высокая температура воздуха начнет отступать. В западных регионах столбик термометра будет показывать 17...22 градуса, а в северных будет на уровне 20...24 градуса.

Погода в Украине (фото из открытых источников)

В центральных областях температура будет сильно отличаться в каждой из них. Так, в Винницкой будет 22...24 градуса, в Черкасской 24...27, в Полтавской 26...29 градусов, в Кропивницком и районах — 25...28. На Днепропетровщине будет жара — столбик термометра будет показывать 30 градусов. Такую погоду прогнозирует синоптик Наталья Диденко .

Прогнозистка сообщила, что жаркие плюсы будут держаться в южных регионах страны – там будет 30…33 градуса. На восточных территориях тоже придержится жара – 30…34 градуса.

При этом Диденко предупреждает, что в среду почти по всем областям Украины прогнозируются грозовые ливни. Однако они будут идти не везде и периодически. Еще она добавляет, что в отдельных районах возможен град и шквалы.

Прогнозистка уточняет, что в западных областях дожди будут идти ночью, а днем осадки не прогнозируются.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что некоторые территории Украины могут уйти под воду . Сотрудница отдела метеопрогнозов Украинского гидрометеорологического центра Елена Палагнюк сообщила, что глобальное потепление никому не принесет пользы. Потому что низменные прибрежные территории на юге Украины тоже могут уйти под воду – это почти один миллион гектаров территории.

Синоптик продолжила, что 2023 год превзошел все рекорды, потому что стал самым теплым, учитывая историю метеорологических наблюдений.

