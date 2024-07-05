Жара как в Сахаре: когда ожидать аномальных 41°С

На следующей неделе в Украину придет аномальная жара из Северной Африки, и температура может подняться до 41 градуса Цельсия. Ожидается, что самые жаркие дни придутся на 11-15 июля.

Украина под палящим солнцем: жара приближается к 41°С

Этот воздушный поток из Африки несет с собой не только высокие температуры, но и риски для здоровья, особенно в южных и восточных областях Украины, а также в Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях.

Метеорологи и специалисты Государственной службы чрезвычайных ситуаций советуют оставаться дома в самые жаркие часы, пить много воды и использовать солнцезащитные средства, если нужно выйти на улицу. Также важно следить за самочувствием пожилых людей и детей.

Помимо непосредственного дискомфорта от жары, такие температуры могут усугубить засуху, уже наблюдаемую в регионе, что может привести к проблемам в сельском хозяйстве и дефициту воды.

“Погодные условия могут негативно влиять на самочувствие. 40-41° — близко к абсолютным максимумам температуры в Украине за всю историю”, — написали в ГСЧС

Спасательные службы готовятся к возможным чрезвычайным ситуациям, связанным с жарой, в том числе увеличивают количество пунктов охлаждения и мобилизуют медицинские бригады для помощи тем, кто может пострадать от высоких температур.

Ранее “Комментарии” писали, что в мире, где звездные браки часто кажутся сказкой, не все истории имеют счастливый конец. На фоне рекордно долгих союзов, таких как 90-летний брак индийцев Карама и Катари Чанд, короткие браки знаменитостей привлекают особое внимание. В нашем эксклюзивном обзоре мы рассказываем о пяти самых эфемерных союзах, которые поразили своей краткосрочностью и необычными обстоятельствами их завершения.