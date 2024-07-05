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Сказка закончилась: самые короткие браки в истории

Не дошли до медового месяца: топ-5 самых коротких звездных браков

сегодня, 14:35
Автор:
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Черновалова Кристина
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В мире, где звездные браки часто кажутся сказкой, не все истории имеют счастливый конец. На фоне рекордно долгих союзов, таких как 90-летний брак индийцев Карама и Катари Чанд, короткие браки знаменитостей привлекают особое внимание. В нашем эксклюзивном обзоре мы рассказываем о пяти самых эфемерных союзах, которые поразили своей краткосрочностью и необычными обстоятельствами их завершения.

Сказка закончилась: самые короткие браки в истории

Пять самых коротких браков в истории знаменитостей

Эдди Мерфи и Трейси Эдмондс: брак на две недели

Этот брак, состоявшийся в живописном регионе Бора-Бора, завершился всего через две недели после торжественной церемонии. Официально брак не был зарегистрирован в США, что позволило паре без проблем расстаться. Трейси Эдмондс инициировала развод, указывая на властное поведение Мерфи после свадьбы, что стало для нее неожиданностью.

Сказка закончилась: самые короткие браки в истории - фото 2

Николас Кейдж и Эрика Койке: четыре дня сомнений

В 2019 году Николас Кейдж и Эрика Койке заключили брак, который длился всего четыре дня. Кейдж заявил, что был пьян во время церемонии и не осознавал серьезности происходящего, что привело к его решению аннулировать брак. Эрика, в свою очередь, требовала финансовой компенсации за потерю карьеры и ущерб репутации.

Сказка закончилась: самые короткие браки в истории - фото 3

Бритни Спирс и Джейсон Александр: 55 часов до решения матери

Свадьба Бритни Спирс и Джейсона Александра в Лас-Вегасе продлилась 55 часов. По иронии судьбы, брак был аннулирован по настоянию матери певицы, которая убедила молодоженов, что если их чувства выдержат испытание временем, они смогут пожениться снова.

Сказка закончилась: самые короткие браки в истории - фото 4

Жа Жа Габор и Фелипе де Альба: однодневный брак

Жа Жа Габор и Фелипе де Альба пробыли в законном браке всего один день. Брак был признан недействительным, так как Габор на момент церемонии официально еще была замужем за другим мужчиной. Этот курьез стал одним из самых коротких и скандальных в истории Голливуда.

Сказка закончилась: самые короткие браки в истории - фото 5

Кувейтская пара: брак на три минуты

Самый короткий брак в истории продлился всего три минуты. Сразу после официальной регистрации брака невеста случайно упала, а ее новоиспеченный муж вместо помощи лишь высмеял ее, что привело к мгновенному аннулированию брака по требованию невесты.

Эти истории напоминают о том, что брак — это не только романтика и праздник, но и ответственность перед своим партнером. В мире звезд быстрые разводы часто становятся объектом обсуждений, однако каждый случай несет в себе уникальные обстоятельства и человеческие эмоции.



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