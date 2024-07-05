Сказка закончилась: самые короткие браки в истории

В мире, где звездные браки часто кажутся сказкой, не все истории имеют счастливый конец. На фоне рекордно долгих союзов, таких как 90-летний брак индийцев Карама и Катари Чанд, короткие браки знаменитостей привлекают особое внимание. В нашем эксклюзивном обзоре мы рассказываем о пяти самых эфемерных союзах, которые поразили своей краткосрочностью и необычными обстоятельствами их завершения.

Пять самых коротких браков в истории знаменитостей

Эдди Мерфи и Трейси Эдмондс: брак на две недели

Этот брак, состоявшийся в живописном регионе Бора-Бора, завершился всего через две недели после торжественной церемонии. Официально брак не был зарегистрирован в США, что позволило паре без проблем расстаться. Трейси Эдмондс инициировала развод, указывая на властное поведение Мерфи после свадьбы, что стало для нее неожиданностью.





Николас Кейдж и Эрика Койке: четыре дня сомнений

В 2019 году Николас Кейдж и Эрика Койке заключили брак, который длился всего четыре дня. Кейдж заявил, что был пьян во время церемонии и не осознавал серьезности происходящего, что привело к его решению аннулировать брак. Эрика, в свою очередь, требовала финансовой компенсации за потерю карьеры и ущерб репутации.





Бритни Спирс и Джейсон Александр: 55 часов до решения матери

Свадьба Бритни Спирс и Джейсона Александра в Лас-Вегасе продлилась 55 часов. По иронии судьбы, брак был аннулирован по настоянию матери певицы, которая убедила молодоженов, что если их чувства выдержат испытание временем, они смогут пожениться снова.





Жа Жа Габор и Фелипе де Альба: однодневный брак

Жа Жа Габор и Фелипе де Альба пробыли в законном браке всего один день. Брак был признан недействительным, так как Габор на момент церемонии официально еще была замужем за другим мужчиной. Этот курьез стал одним из самых коротких и скандальных в истории Голливуда.





Кувейтская пара: брак на три минуты

Самый короткий брак в истории продлился всего три минуты. Сразу после официальной регистрации брака невеста случайно упала, а ее новоиспеченный муж вместо помощи лишь высмеял ее, что привело к мгновенному аннулированию брака по требованию невесты.

Эти истории напоминают о том, что брак — это не только романтика и праздник, но и ответственность перед своим партнером. В мире звезд быстрые разводы часто становятся объектом обсуждений, однако каждый случай несет в себе уникальные обстоятельства и человеческие эмоции.