Жара до 31°C и дожди в нескольких областях: погода в Украине на неделю

Погода в украинских регионах с понедельника, 18 сентября, включая выходные, прогнозируется теплой, без дождей. В большинстве областей столбик термометра будет плюсовать, как летом, а в некоторых местах будет до 31 градуса.

Погода в Украине (фото из открытых источников)

Вместе с тем в некоторые украинские регионы на несколько дней придут дожди, даже с грозами и градом. Такой прогноз погоды на семь дней сентября обнародовал украинский синоптик Игорь Кибальчич, сообщает Meteoprog .

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"Теплые воздушные массы на высоте в пределах малоподвижного антициклона обеспечат в Украине комфортную и солнечную погоду с летними температурными показателями. Изредка в западных областях возможны кратковременные дожди", – отмечает Кибальчич.

18 сентября

С понедельника во всех украинских регионах прогнозируется солнечная и сухая погода. Вместе с тем в некоторых регионах может быть туман. Они прогнозируются ночью и утром в Карпатском регионе и на территориях севера левобережья.

Направление ветра переменных направлений, 3-8 м/с, в западных регионах – южное, 5-10 м/с. столбик термометра ночью будет показывать от 7 до 12°С, днем от 22 до 27°С.

19 сентября

В этот день тепло и солнце прогнозируется в большинстве регионов. Небольшие местами умеренные дожди прогнозируются на территориях Запада.

Столбик термометра в ночное время будет показывать в диапазоне от 8 до 13°С, днем от 22 до 27°С, на территории по крайней мере от 17 до 22°С.

20 сентября

В этот день по всем украинским регионам сохраняется солнечная, сухая погода. Небольшие осадки возможны лишь в западных регионах и на территории крайнего севера.

Столбик термометра ночью составит от 9 до 14°С, днем от 22 до 27°С, в Карпатах от 15 до 20°С.

21 сентября

Предстоящий четверг тоже прогнозируется период солнечной и сухой погоды, потому что будет усиливаться влияние антициклона с востока.

Столбик термометра будет плюсовать в пределах от 9 до 14°С, днем от 23 до 28°С.

22 сентября

В этот день в нашей стране осадки не прогнозируются, температура воздуха сильно не будет меняться.

Минимально столбик термометра ночью будет показывать от 9 до 14°С, днем потеплеет до 24…29°С.

23 сентября

Выходные прогнозируются без дождей. Столбик термометра ночью будет показывать от 10 до 15°С, днем от 25 до 30°С.

24 сентября

В этот день во всех украинских регионах погода будет сухая и теплая. Кратковременные дожди с грозами возможны только на территориях по крайней мере.

Столбик термометра ночью будет плюсовать от 11 до 16°С, днем от 26 до 31°С, на территориях по крайней мере от 19 до 24°С.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что была погода в Украине на День флага и День Независимости