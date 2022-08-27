Зерновой коридор: первые итоги восстановления агроэкспорта – почему процесс важно наращивать

В своем обращении вечером 26 августа президент Украины Владимир Зеленский уделил много внимания теме экспорта зерна через морские порты Черноморска, Одессы и Южного, который работает около месяца. Как оцениваете работу "зернового коридора"? Есть ли возможность расширить его возможности? Остаются ли риски? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Загрузка корабля в порту. Фото: из открытых источников

Наша цель – не просто "вывезти как можно больше зерна", а сделать так, чтобы украинские аграрии и наш бюджет получили больше средств

Народный депутат Верховной Рады Украины ІХ созыва (фракция "Слуга Народа"), член Комитета ВР по аграрной и земельной политике Дмитрий Соломчук рассуждает так:

"Однозначно – наличие "зернового коридора" является победой украинской дипломатии, Офиса президента и наших международных партнеров. Как мы видим из мест назначения экспортированного зерна – это преимущественно бедные страны из Азии и Африки, которые крайне нуждаются в нашем урожае, чтобы уберечься от голода".

Также зерно закупает непосредственно ООН для социального питания, отмечает эксперт.

"Это наша миссия в мире, положительно влияющая на имидж страны, – подчеркивает Дмитрий Соломчук. – А украинские аграрии получают средства для посевной. Логистика морем значительно дешевле, а значит, фермеры тратят на нее меньше денег".

В то же время, продолжает нардеп, не следует забывать, что в Черном море находится флот России, который ежедневно обстреливает ракетами мирные города. И он всегда будет представлять угрозу для торговых судов также, пока не будет демилитаризованным.

"Наша цель – не просто "вывезти как можно больше зерна", а сделать так, чтобы украинские аграрии и, соответственно, наш бюджет получили больше средств. Расширять его следует только до тех пор, пока "зерновой коридор" работает в интересах украинских. Пока это так", – констатирует Дмитрий Соломчук.

В следующие месяцы ключевым вопросом будет увеличить отгрузку зерна нового урожая

Заместитель председателя Всеукраинской Аграрной Рады (ВАР) Денис Марчук обращает внимание, что в общей сложности за август через украинские морские порты будет отгружено порядка 1 млн тонн.

"Задача перед портами стоит – загружать в пределах своих возможностей, а это порядка 3 млн. тонн ежемесячно, – акцентирует эксперт. – Поэтому нам сегодня важно иметь понимание, сколько кораблей будет заходить в порты каждый месяц. Если учитывать, что сейчас заходят не очень крупные суда, то таких кораблей требуется порядка 80-100 в месяц".

К сожалению, отмечает Денис Марчук, ситуация с выгрузкой не приводит к росту цены на зерновые внутри страны.

"Потому что вывозится еще преимущественно зерно, закупленное в феврале, но из-за начала войны не имевшее возможности выйти в море. Поэтому в следующие месяцы ключевым вопросом будет увеличить отгрузку зерна нового урожая, а также увеличение вывоза зерна до 3 млн тонн в месяц", – уверен зампредседателя ВАР.

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