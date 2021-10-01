Зеркальная дата 02.10.2021: как день сделать счастливым

Дата 2 октября может оказаться очень успешной для тех, кто не боится идти на отчаянные шаги и не боится принимать нестандартные решения. Зеркальными принято называть даты, которые можно читать как слева направо, так и справа налево, а также, поменяв местами некоторые цифры. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет "ТСН".

Зеркальная дата Фото: ТСН

Зеркальные даты постоянно притягивают людей своей магией цифр. Именно поэтому люди постоянно пытаются связать с таким необычным порядком цифр что-то важное в своей судьбе. Кто-то на этот день планирует помолвку, кто-то решается в этот день совершить бракосочетание, кто-то крестины ребенка.

У нумерологов есть свой рецепт для тех, кто не боится нестандартных решений и ждет, что ему улыбнется удача. В день 02.10.2021 нужно по возможности провести в прогулках и приятном общении. Этот день также считается подходящим для того, чтобы достигнуть какой-то ранее поставленной цели. Можно сделать именно тот заветный рывок. Но и усердствовать тоже не нужно, иногда спешка может лишь навредить.

Также стоит по возможности в этот день вспомнить какие-то приятные моменты в жизни. На 2 октября можно запланировать избавиться от ненужных вещей, которые вы собирались давно выбросить, но постоянно откладывали этот момент. 02.10.2021 подойдет для того, чтобы раз и навсегда отказаться от вредных привычек.

Есть и те вещи, которые 02.10.2021 делать не рекомендуется. Нежелательно в этот день рисковать с деньгами. Желательно также не покупать что-то дорогостоящее. В этот день не стоит злоупотреблять спиртными напитками, а также, по возможности, воздержаться от поездок в автомобиле.

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