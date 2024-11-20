Земля без инвестиции не стоит ни*уя! – бизнес возмутила позиция Шабунина по законопроекту №12089

Член совета директоров Союза украинских предпринимателей Александр Конотопский выступил в защиту законопроекта №12089 и эмоционально отреагировал на попытки активиста Виталия Шабунина заблокировать принятие документа.

Виталий Шабунин

Глава Центра противодействия коррупции Шабунин, который сейчас числится на военной службе, активно критикует инициативы предпринимателей оградить себя от произвола, хотя сам опыт ведения бизнеса не имеет.

Александр Конотопский, являющийся владельцем международной компании Ajax Systems, пояснил, что цель законопроекта №12089 – улучшение инвестпривлекательности Украины, и он был целиком и полностью инициирован Советом поддержки бизнеса как реакция на "мазепагейт", когда бизнесмена Игоря Мазепу безосновательно преследовали правоохранители.

"Украина исторически испытывает проблемы с частной собственностью. Советским прошлым тянет из каждой дыры. Один из любимых приемов рейдеров и недобросовестных стражей порядка – начать догонять собственника земли за то, что когда-то 10 лет назад ее как-то не так вывели из государственной собственности. Купил человек землю. Заплатила за нее деньги. Построил гостиницу. К нему приходят правоохранители и говорят – "земля куплена плохо, мы землю заберем". "А как же мой отель"? – спрашивает инвестор. Но это никого не *бет. Каков результат? Становится ли общество богаче? Ибо получило обратно землю? Нет. Оно становится беднее. Потому что предприниматели не желают больше инвестировать. А земля без инвестиции не стоит ни*уя", – эмоционально отреагировал Конотопский на позицию активистов.

Шабунин, в свою очередь, обвиняет авторов проекта в том, что этот документ "помогает застройщикам легализовать наиболее уродские махинации с государственной землей". Ведь предлагаемые положения усложнят государству процедуру изъятия имущества у добросовестного приобретателя.

Инициированный Радой по поддержке предпринимательства законопроект №12089 поддержали общественное движение Манифест 42, Совет работодателей Украины, Союз украинских бизнесменов и известные предприниматели.

"Мы, Совет по поддержке предпринимательства, считаем этот закон базовым и очень важным для развития Украины. Делали мы его для бизнеса и по требованию бизнеса. Это важный шаг в создании сильной экономики. Строить в Украине должно стать легко. Частная собственность должна быть защищена. Поэтому просим как депутатов, так и Центр Противодействия Коррупции поддержать этот законопроект", – отметил Конотопский.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что военнослужащий Владимир Бойко обвинил Шабунина в якобы фиктивной службе, ведь он только считается в ВСУ, а на самом деле живет дома в Киеве и "пьет в генделиках".

Кроме того, Виталий Шабунин в свое время проходил как обвиняемый в деле о нападении на блогера-журналиста и был фигурантом уголовного производства о присвоении джипа, который был передан как гуманитарная помощь для нужд ВСУ.



