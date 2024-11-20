Земля без инвестиции не стоит ни*уя! – бизнес возмутила позиция Шабунина по законопроекту №12089

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Ткачик Олеся
Член совета директоров Союза украинских предпринимателей Александр Конотопский выступил в защиту законопроекта №12089 и эмоционально отреагировал на попытки активиста Виталия Шабунина заблокировать принятие документа.
Виталий Шабунин
Глава Центра противодействия коррупции Шабунин, который сейчас числится на военной службе, активно критикует инициативы предпринимателей оградить себя от произвола, хотя сам опыт ведения бизнеса не имеет.
Александр Конотопский, являющийся владельцем международной компании Ajax Systems, пояснил, что цель законопроекта №12089 – улучшение инвестпривлекательности Украины, и он был целиком и полностью инициирован Советом поддержки бизнеса как реакция на "мазепагейт", когда бизнесмена Игоря Мазепу безосновательно преследовали правоохранители.
Шабунин, в свою очередь, обвиняет авторов проекта в том, что этот документ "помогает застройщикам легализовать наиболее уродские махинации с государственной землей". Ведь предлагаемые положения усложнят государству процедуру изъятия имущества у добросовестного приобретателя.
Инициированный Радой по поддержке предпринимательства законопроект №12089 поддержали общественное движение Манифест 42, Совет работодателей Украины, Союз украинских бизнесменов и известные предприниматели.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что военнослужащий Владимир Бойко обвинил Шабунина в якобы фиктивной службе, ведь он только считается в ВСУ, а на самом деле живет дома в Киеве и "пьет в генделиках".
Кроме того, Виталий Шабунин в свое время проходил как обвиняемый в деле о нападении на блогера-журналиста и был фигурантом уголовного производства о присвоении джипа, который был передан как гуманитарная помощь для нужд ВСУ.
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