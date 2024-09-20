Антикоррупционер Шабунин после скандала с присвоением джипа ВСУ пересел на метро: СМИ

Антикоррупционера Виталия Шабунина, якобы числящегося боевым медиком, заметили в гражданской одежде в столичном метро. Об этом пишут "Українські новини", опубликовав фото Шабунина в общественном транспорте.



Виталий Шабунин. Фото "Украинские новости"

"Негодяи так затравили военнослужащего Шабунина из-за того украденного им у ВСУ автомобиля, что "боевой медик" теперь вынужден прятать авто от посторонних глаз и ездить на фронт метрополитеном", – сообщает издание.

По словам журналиста, фото было сделано 20 сентября в 9.30. Так что журналист интересуется, какой распорядок дня в воинской части, где якобы служит Шабунин.





Напомним, ГБР расследует ряд уголовных дел в отношении Шабунина, в частности, об уклонении от мобилизации, подделке документов НАПК, незаконном использовании гуманитарки и присвоении джипа Nissan Pathfinder, который волонтеры передали для ВСУ.

В то же время ВАКС обязал начать расследование в отношении бывших руководителей НАПК Александра Новикова и Артема Сытника, которые помогали Шабунину уклоняться от службы.

Сам активист ранее заявлял, что имеет "законные основания" не служить: потому что в школе не прошел медкомиссию из-за родинки на теле. При этом он считается боевым медиком и получает зарплату, находясь в Киеве.

Также, по данным СМИ, в свое время Шабунин активно агитировал за избрание в Верховную Раду Татьяны Монтян – выехавшей в РФ пророссийской пропагандистки, подозреваемой в коллаборационизме.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Виталий Шабунин считает, что именно власть помогает врагу распространять нарратив о том, что Украина является суперкоррумпированным государством.