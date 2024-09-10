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Зеленый свет: еще одна страна позволила использовать F-16 для ударов по России

Нидерланды разрешили Украине использовать F-16 для ударов по территории России

сегодня, 18:54
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Черновалова Кристина

В знак солидарности и поддержки Нидерланды предоставили Украине разрешение на использование истребителей F-16 для ударов по военным объектам Российской Федерации. Об этом сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.                

Зеленый свет: еще одна страна позволила использовать F-16 для ударов по России

Нидерланды зеленый свет Украине на использование F-16 против РФ

По словам Министра обороны Нидерландов Рубена Брекельманса, такое решение является ответом на призывы международного сообщества о необходимости обеспечения Украины необходимыми ресурсами для защиты своей территории в соответствии с международным правом. 

"Украине разрешено использовать наше оружие на территории России, чтобы защитить себя в соответствии с международным правом" - заявил министр обороны Рубен Брекельманс.

Напомним, что кроме этого, Амстердам анонсировал выделение 80 млн евро на материалы для обслуживания этих самолетов, а также поставку ракет "воздух-воздух".                            

Читайте на портале "Комментарии" — Чешская компания Inflatech продемонстрировала надувные макеты истребителей F-16, в частности, с маркировкой ВВС Украины. Эти макеты появились через несколько недель после того, как подтвердилась информация о первых настоящих истребителях F-16 на территории Украины.     

Ранее "Комментарии" писали, что на войне в Украине мог погибнуть пилот, который проходил обучение на истребителях F-16 в Дании. Информацию о гибели 30-летнего пилота Алексея Меся обнародовал городской голова Луцка Игорь Полищук. Впоследствии это подтвердила пресс-служба Луцкого городского совета. Однако позже обе записи о гибели пилота были удалены.



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Источник: https://www.faz.net/aktuell/politik/ukraine/ukraine-darf-niederlaendische-waffen-gegen-ziele-in-russland-einsetzen-19973244.html
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