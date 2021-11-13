Зеленый лазер, стробоскоп, слезоточивый газ – как белорусские спецслужбы поддерживают прорывы мигрантов

Польская пограничная служба сообщает, что военные Беларуси помогают незаконным мигрантам специальными техническими средствами. Об этом сообщается в официальном Twitter учреждении.

Польско-белорусская граница - фото из сети

Белорусские спецслужбы ночью на 13 ноября 2021 г. активно способствовали нарушению польской границы в районе села Черемча. Рядом ждали благоприятного момента 100 нелегальных беженцев.

Солдаты разрушали временную пограничную дамбу, которую раньше возвели поляки. Они подкапывали столбы, раздвигали заграждения с помощью служебного автомобиля. Чтобы помешать польским военным контролировать ситуацию, их слепили зеленым лазером и стробоском.

Недалеко от места разрушения стояла сотня мигрантов и ждали, когда будет возможность нелегально пересечь границу. Белорусские спецслужбы, по свидетельству поляков, вооружили их даже балончиками со слезоточивым газом.

Как свидетельствует Польская пограничная служба, 12 ноября они пресекли 219 попыток незаконного прорыва, 78 человек решили добровольно покинуть территорию Польши, три человека – задержаны.

С белорусской стороны границы для иностранцев начали обустраивать лагеря. В частности, напротив польского села Кузьница, которое находится в 145 км от Черемчи, привезли дрова и еду. Белорусы готовятся к продолжительной дестабилизации границы, говорят официальные представители Польши.

В общей сложности на территории Республики Беларусь, по оценкам, может находиться около 20 тыс. нелегальных мигрантов, из них пять тысяч – на польско-белорусской границе.

Польша объявила чрезвычайное положение на территориях, прилегающих к неспокойному соседу. Пресс-служба Министерства обороны Великобритании в Twitter сообщает, что страна планирует направить небольшую группу военнослужащих, которые будут оказывать инженерную поддержку польской стороне.

Один из иракских мигрантов рассказал шокирующие подробности о настоящей ситуации на польско-белорусской границе. Подробности можно прочитать в материал издания "Комментарии", которое публиковалось ранее

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