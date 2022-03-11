"Зеленые коридоры" в областях: какие маршруты открыты

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Козлова Альбіна
Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что 11 марта продолжится эвакуация граждан из населенных пунктов в Киевской, Харьковской, Запорожской областях. Согласованы следующие маршруты эвакуации населения.
Фото Телеграм Запорожская ОГА
Маршруты следующие: Мариуполь-Запорожье; (с обязательным разминированием всего маршрута); Роды-Запорожье; Волноваха-Покровск; Энергодар-Запорожье; Изюм-Лозовая (Харьковщина).
На севере: Буча-Киев; Гостомель-Киев; Козаровичи-Киев; Микуличин-Киев; Андреевка-Житомир (Киевская область); Макаров-Житомир и Бородянка-Житомир.
Из Сумской области 11 марта зеленых коридоров не будет, сообщил глава областной администрации Дмитрий Живицкий. 10 марта из Сум "зеленым коридором" выехали 2664 автомобиля, 54 — автобусы. Всего более 12 тыс. человек. Это колонны из Краснополья, Тростянца и областного центра.
По информации Запорожской ОГА, утром из Энергодара уже отправилась эвакуационная колонна в составе: одного автобуса, 50 автомобилей и 5 грузовиков. В колонне едут всего 255 человек. Местные жители могут присоединиться к колонне под сопровождением Красного Креста в Днепрорудном и Васильевке.
По словам вице-премьера, планируются открыть гуманитарные коридоры в Херсонскую, Черниговскую, Харьковскую и другие области для доставки продуктов, медикаментов, необходимых вещей. Пока маршруты прорабатываются.
Как сообщал портал, оккупанты обстреляли авиацией Днепр, Луцк, Ивано-Франковск. Об этом сообщил представитель Офиса президента Михаил Подоляк.
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