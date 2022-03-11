"Зеленые коридоры" в областях: какие маршруты открыты

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что 11 марта продолжится эвакуация граждан из населенных пунктов в Киевской, Харьковской, Запорожской областях. Согласованы следующие маршруты эвакуации населения.

Фото Телеграм Запорожская ОГА

Маршруты следующие: Мариуполь-Запорожье; (с обязательным разминированием всего маршрута); Роды-Запорожье; Волноваха-Покровск; Энергодар-Запорожье; Изюм-Лозовая (Харьковщина).

На севере: Буча-Киев; Гостомель-Киев; Козаровичи-Киев; Микуличин-Киев; Андреевка-Житомир (Киевская область); Макаров-Житомир и Бородянка-Житомир.

Из Сумской области 11 марта зеленых коридоров не будет, сообщил глава областной администрации Дмитрий Живицкий. 10 марта из Сум "зеленым коридором" выехали 2664 автомобиля, 54 — автобусы. Всего более 12 тыс. человек. Это колонны из Краснополья, Тростянца и областного центра.

По информации Запорожской ОГА, утром из Энергодара уже отправилась эвакуационная колонна в составе: одного автобуса, 50 автомобилей и 5 грузовиков. В колонне едут всего 255 человек. Местные жители могут присоединиться к колонне под сопровождением Красного Креста в Днепрорудном и Васильевке.

По словам вице-премьера, планируются открыть гуманитарные коридоры в Херсонскую, Черниговскую, Харьковскую и другие области для доставки продуктов, медикаментов, необходимых вещей. Пока маршруты прорабатываются.

Как сообщал портал, оккупанты обстреляли авиацией Днепр, Луцк, Ивано-Франковск. Об этом сообщил представитель Офиса президента Михаил Подоляк.

" Большие города Украины снова терпят сокрушительные удары. Взрывы впервые прозвучали в Луцке – в городе была прекращена работа двух котельных. Ивано-Франковск – три мощных взрыва. Днепр также атаковали. Разрушительная война России против гражданских граждан и крупных городов Украины продолжается", — написал он.







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