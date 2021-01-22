Зеленскому 43: ждать ли президенту Украины "подарка" от Байдена

Президенту Украины Влаимиру Зеленскому 25 января исполнится 43 года. Есть разные версии, как именно он отпразднует, что ему подарят. Один из слухов – что лоббисты пытаются организовать телефонный звонок от Байдена – с поздравлением. Насколько велика вероятность такого "подарка" и его ценность? Кто и как может испортить праздник? На эти вопросы "Комментариям" отвечали эксперты.

Коллаж: Дмитрий Романюк/Comments.ua

Звонок Байдена мог бы произвести настоящий фурор

В Украине ранее не было устойчивой традиции обильного внимания общества ко дню рождения главы государства. Но с Зеленским, видимо всё-таки может быть исключение, учитывая его непохожесть с бывшими президентами-политиками, отмечает политтехнолог Олег Постернак.

"Окружение президента, думаю, хорошо понимает благосклонность Владимира Александровича к подчеркнутому вниманию к себе. И организация подарка в виде звонка Байдена могла бы произвести настоящий фурор, — говорит Олег Постернак. — К тому же, тут наблюдается конкуренция среди групп влияния, соревнующихся между собой за организацию такой возможности".

Но подобная интерпретация американско-украинских контактов вряд ли может понравиться новой администрации США, так как будет выглядеть откровенным и некорректным подыгрыванием. Поэтому вероятность подобного (звонок Байдена в день рождения Зеленского) — весьма низкая, считает политтехнолог.

"Ну, а оппонентов у президента достаточно. Поэтому они не потеряют возможность попытаться "испортить" перформансами и медийными ударами день рождения главы государства", — прогнозирует Олег Постернак.

У Байдена есть более важные дела, чем день рождения Зеленского

Политолог, эксперт Украинского института политики (УИП) Елена Броницкая сомневается, что президент США сделает поздравительный звонок Зеленскому.

"У Байдена точно есть более важные дела, нежели день рождения президента Украины. Тем более, что дата не круглая, — улыбается эксперт УИП. – Но даже будь это юбилей, такой звонок спустя менее недели после инаугурации от президента США был бы возможен, будь мы архиважным стратегическим партнером. Будь между главами наших государств давние теплые отношения. Ничего этого нет… Зеленский даже не так близок к "соросятам", как его бывший премьер Гончарук или тот же Порошенко. Так что звонок от Байдена к 43-летию Зеленского – маловероятен".

Дарить же президенту могут всякое. Прежним, как правило, дарили картины и антиквариат, отмечает Елена Броницкая.

"А вот пожелать Зеленскому весь народ, уверена, хотел бы — набираться мудрости и не слушать некоторых из его "команды", особенно из Офиса президента. И выполнять, наконец, что он обещал, будучи кандидатом. Потому что пока выполняется всё с точностью наоборот, — подчеркивает политолог. — Возвращение Донбасса выглядит весьма отдаленной перспективой. Как и всеобщее процветание. Не удивлюсь, если те же ФОПы, которых замордовали налогами и фискализацией, захотят испортить Владимиру Александровичу празднику, устроив яркие акции. Не удивлюсь и если националисты активизируются в этот день – со своими "хотелками". Желающих испортить Зеленскому праздник хватает. И многие из таких еще недавно за него голосовали. Но оказались обмануты".

Ранее "Комментарии" рассказывали, что президент Украины ожидает встречи с новоизбранным президентом США Джо Байденом и считает, что отношения между странами станут лучше. О том, прав ли Зеленский, чего и при каких условиях ждать Украине от Байдена, в том числе в ракурсе конфликта с Россией, разбирались украинские эксперты.













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