Зеленского обвиняют в покупке авто Гитлера: что сказали в ЦПИ

В интернете распространяется слух, что Президент Украины Владимир Зеленский якобы купил за 15 миллионов долларов парадный автомобиль Адольфа Гитлера. Как выяснилось, данная информация не соответствует действительности. Фейковая новость появилась на сайте Seattle Tribune, который был создан всего несколько дней назад, и автор статьи даже не указали.

В сети распространяется фейк о том, что Зеленский приобрел автомобиль Гитлера

Первое упоминание об этом "факте" быстро распространилось в социальных сетях, в частности на платформе X (бывший Twitter), где пользователи активно обсуждали фотографию автомобиля, которому удалось "припарковаться" возле Офиса Президента Украины. Однако после тщательной проверки выяснилось, что изображение не содержится в архивах известных украинских новостных ресурсов или на упомянутом Telegram-канале.





Центр противодействия дезинформации сообщил, что это уже не первый фейк, направленный на дискредитацию президента и его семьи. Они призывают украинцев доверять только проверенным источникам информации и не распространять неподтвержденные слухи.

Центр ранее уже фиксировал фейки подобного характера, направленные непосредственно на дискредитацию Президента Украины и его семьи. Доверяйте только проверенным источникам информации и не распространяйте неподтвержденные данные ", – подчеркнули в Центре противодействия дезинформации.

Читайте на портале "Комментарии" — Кремль продолжает информационную войну, используя проверенную тактику дезинформации. Служба внешней разведки России распространяет фейковые сообщения о том, что якобы Украина и страны НАТО вместе с местными вооруженными группировками готовят "провокацию с применением химического оружия" на территории Сирии. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.