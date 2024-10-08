logo

BTC/USD

62298.95

ETH/USD

2440.03

LTC/USD

65.72

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

45.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Зеленского обвиняют в покупке авто Гитлера: что сказали в ЦПИ
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленского обвиняют в покупке авто Гитлера: что сказали в ЦПИ

Фейк о покупке Зеленским авто Гитлера: Центр противодействия дезинформации объяснил ситуацию

сегодня, 14:30 comments1252
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Черновалова Кристина

В интернете распространяется слух, что Президент Украины Владимир Зеленский якобы купил за 15 миллионов долларов парадный автомобиль Адольфа Гитлера. Как выяснилось, данная информация не соответствует действительности. Фейковая новость появилась на сайте Seattle Tribune, который был создан всего несколько дней назад, и автор статьи даже не указали.

Зеленского обвиняют в покупке авто Гитлера: что сказали в ЦПИ

В сети распространяется фейк о том, что Зеленский приобрел автомобиль Гитлера

Первое упоминание об этом "факте" быстро распространилось в социальных сетях, в частности на платформе X (бывший Twitter), где пользователи активно обсуждали фотографию автомобиля, которому удалось "припарковаться" возле Офиса Президента Украины. Однако после тщательной проверки выяснилось, что изображение не содержится в архивах известных украинских новостных ресурсов или на упомянутом Telegram-канале.

Зеленского обвиняют в покупке авто Гитлера: что сказали в ЦПИ - фото 2

Центр противодействия дезинформации сообщил, что это уже не первый фейк, направленный на дискредитацию президента и его семьи. Они призывают украинцев доверять только проверенным источникам информации и не распространять неподтвержденные слухи.

Центр ранее уже фиксировал фейки подобного характера, направленные непосредственно на дискредитацию Президента Украины и его семьи. Доверяйте только проверенным источникам информации и не распространяйте неподтвержденные данные ", – подчеркнули в Центре противодействия дезинформации.

Читайте на портале "Комментарии" — Кремль продолжает информационную войну, используя проверенную тактику дезинформации. Служба внешней разведки России распространяет фейковые сообщения о том, что якобы Украина и страны НАТО вместе с местными вооруженными группировками готовят "провокацию с применением химического оружия" на территории Сирии. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/photo/?fbid=552450967303973&set=a.117239117491829&locale=uk_UA
Теги:

Новости

Все новости