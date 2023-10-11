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Зеленский заявил, что Украина готова отказаться от признания одного из языков

Президент Зеленский ответил на вопрос, готова ли Украина отказаться от существования одного из языков. Языковой вопрос решится в ближайшее время.

сегодня, 11:30
Автор:
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Slava Kot
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Президент Владимир Зеленский считает, что Украина может отказаться от признания молдавского языка. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Revista Presei.

Зеленский заявил, что Украина готова отказаться от признания одного из языков

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Во время интервью для румынских журналистов Зеленского спросили о статусе молдавского языка в Украине и готова ли Украина отказаться от его признания. Владимир Зеленский ответил, что этот вопрос решится в ближайшее время. 


"Я не вижу в этом глобальной проблемы. Для меня этот вопрос не актуален. Наше правительство через неделю-две соберется и примет решение", — сказал Зеленский во время своего визита в Румынию.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина пока не может думать о "мелких проблемах", ведь находится в состоянии войны с Россией. По словам Зеленского, он стремится углубить и укрепить стратегическое партнерство между странами.

Также Зеленский подчеркнул, что Россия использует языковой вопрос, чтобы создать фейковые новости и напомнил ситуацию на Донбассе. По словам Зеленского, Россия говорила, что Украина притесняла русскоязычных в этом регионе, однако теперь Кремль убивает людей на Донбассе.

Напомним, что недавно Молдова отказалась от признания молдавского языка и изменила его название на румынский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Молдовы критически высказалась о России. Майя Санду заявила, что не имеет уважения к этой стране.

Также "Комментарии" писали, что Санду назвала дату, когда Молдова должна стать членом ЕС. По словам президентки Молдовы, есть реальный шанс стать одним из членов Европейского Союза до 2030 года.



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Источник: https://revistapresei.hotnews.ro/stiri-radio_tv-26597986-zelenski-intrebat-daca-ucraina-decide-limba-moldoveneasca-nu-exista-nu-vad-nicio-problema-globala-asta.htm
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