Зеленский вновь делает ставку на Ермака: куда отправляет главу ОП с важным заданием

Как известно глава Офиса президента Андрей Ермак уже неоднократно посещал США во главе украинской делегации, проводят переговоры в Белом доме, договариваясь о помощи Вашингтона. Теперь вновь Ермак во главе украинской делегации на этой неделе должен прибыть в Нью-Йорк, чтобы встретиться с представителями команды президента США Дональда Трампа. Как передает портал "Комментарии", эту информацию в вечернем видеообращении подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский и Андрей Ермак. Фото: из открытых источников

Украинский лидер сообщил, что продолжается дипломатическая работа Офиса президента, МИД Украины и СНБО с партнерами, которые поддерживают необходимость формата встречи на уровне лидеров для окончания войны.

"Уровень лидеров позволяет говорить о ключевых вопросах — именно этот уровень нам нужен. Все мы видим очень наглые негативные сигналы из Москвы относительно переговоров: россияне не собираются выполнять то, что обещали Соединенным Штатам Америки, обещали другим в мире, кто настаивает на прекращении убийств и на реальной дипломатии", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, Россия должна дать прямой ответ о то, готова ли прекратить полномасштабную войну против Украины и как скоро мы услышим этот ответ, зависит от США и других влиятельных стран мира, которые считают, что убийства и страдания должны прекратиться.

Президент добавил, что Украина, со своей стороны, будет максимально готовой — с площадками, которые готовы принять встречу и гарантировать эффективную дипломатию.

"Вчера Андрей Ермак и Рустем Умеров были на встречах в Катаре, в частности по посредничеству. Сегодня были встречи в Саудовской Аравии. Я благодарю за поддержку. Завтра — встречи в Швейцарии. В пятницу — Соединенные Штаты Америки, Нью-Йорк, встречи с командой Президента Трампа", — отметил Зеленский.

