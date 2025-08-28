Зеленский вновь делает ставку на Ермака: куда отправляет главу ОП с важным заданием

Рубрики
Кравцев Сергей
Как известно глава Офиса президента Андрей Ермак уже неоднократно посещал США во главе украинской делегации, проводят переговоры в Белом доме, договариваясь о помощи Вашингтона. Теперь вновь Ермак во главе украинской делегации на этой неделе должен прибыть в Нью-Йорк, чтобы встретиться с представителями команды президента США Дональда Трампа. Как передает портал "Комментарии", эту информацию в вечернем видеообращении подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский и Андрей Ермак. Фото: из открытых источников
Украинский лидер сообщил, что продолжается дипломатическая работа Офиса президента, МИД Украины и СНБО с партнерами, которые поддерживают необходимость формата встречи на уровне лидеров для окончания войны.
По его словам, Россия должна дать прямой ответ о то, готова ли прекратить полномасштабную войну против Украины и как скоро мы услышим этот ответ, зависит от США и других влиятельных стран мира, которые считают, что убийства и страдания должны прекратиться.
Президент добавил, что Украина, со своей стороны, будет максимально готовой — с площадками, которые готовы принять встречу и гарантировать эффективную дипломатию.
