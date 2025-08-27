Что на самом деле произошло на Аляске: кто виноват в срыве встречи Зеленского и Путина

Украина на сегодняшний день так и не получила подтверждения готовности Москвы к проведению двустороннего саммита на самом высоком уровне. Как информирует портал "Комментарии", об этом в интервью "Суспильне. Новости" заявил первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.

Владимир Зеленский и Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Замминистра отметил, что вопросы войны и мира нуждаются в личной встрече на самом высоком уровне, ведь решение должно принимать лично Владимир Путин.

"Президент Украины неоднократно отмечал, что нужна встреча с Путиным. Сложность вопросов, которые необходимо решить для перемирия или устоявшегося мира, требует именно решения диктатора, а не экспертов", — отметил Сергей Кислица.

В то же время Кислица отметил, что ему неизвестно о готовности России к проведению такого саммита. Он подчеркнул, что это "противоречит духу разговора между президентом Трампом и Путиным на Аляске".

Читайте на портале "Комментарии" — 22 августа уже позади, но обещанной ранее президентом США Дональдом Трампом встречи между ним, Зеленским и Путиным так и не состоялось. Между тем, во время общения с представителями СМИ президент Владимир Зеленский заявил, что он подтверждает, что готов к двусторонней встрече с Владимиром Путиным. Но если Россия и дальше намерена уклоняться от принятия решения о встрече, то должна быть сильная реакция США. При этом президент подчеркнул, что будет справедливо, если эта встреча пройдет в нейтральной Европе, но никак не в Москве. Кстати, в Кремле продолжают "играть в дипломатию", заявляя, что сама по себе встреча возможна, но после решения всех вопросов, то есть не в ближайшей перспективе. Возможна ли эта встреча? Почему этот вопрос активно обсуждается, но при этом нет ни одного прогресса в его решении? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



