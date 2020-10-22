Зеленский вернул выдачу «пакетов малыша» при рождении ребенка

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Татьяна Веремеева
Украинцы снова смогут получать помощь в виде "пакета
малыша" при рождении ребенка. Соответствующий закон подписал президент Украины
Владимир Зеленский. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Согласно Закону "О внесении изменений в Закон Украины "О
государственной помощи семьям с детьми" относительно оказания при рождении
ребенка одноразовой натуральной помощи "пакет малыша", за который Верховная
Рада проголосовала еще 30 сентября, помощь можно будет получить в течение 30
дней после рождения малыша. Стоимость набора будет на уровне трех прожиточных
минимумов для детей до 6 лет.
Выдавать "пакеты малыша" будут в учреждениях
здравоохранения или в органах социальной защиты.
Кроме того, согласно документу уже с 1 июля 2021 года родители смогут выбирать в каком виде они хотят получить помощь: комплектом необходимых верей или деньгами.
Напомним, более 13 тыс. молодых родителей получили
компенсацию за "пакет малыша" в сентябре.
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