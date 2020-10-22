Зеленский вернул выдачу «пакетов малыша» при рождении ребенка

Украинцы снова смогут получать помощь в виде "пакета малыша" при рождении ребенка. Соответствующий закон подписал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



Согласно Закону "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми" относительно оказания при рождении ребенка одноразовой натуральной помощи "пакет малыша", за который Верховная Рада проголосовала еще 30 сентября, помощь можно будет получить в течение 30 дней после рождения малыша. Стоимость набора будет на уровне трех прожиточных минимумов для детей до 6 лет.

Выдавать "пакеты малыша" будут в учреждениях здравоохранения или в органах социальной защиты.

Кроме того, согласно документу уже с 1 июля 2021 года родители смогут выбирать в каком виде они хотят получить помощь: комплектом необходимых верей или деньгами.

Напомним, более 13 тыс. молодых родителей получили компенсацию за "пакет малыша" в сентябре.



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