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Зеленский проигнорировал петицию граждан и подписал скандальный закон

Владимир Зеленский отказался рассматривать петицию и подписал скандальный закон.

сегодня, 11:40 comments1233
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Клименко Елена

7 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, усиливающий защиту прав добросовестных приобретателей. Об этом свидетельствует карточка законопроекта.

Зеленский проигнорировал петицию граждан и подписал скандальный закон

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: УНИАН

Следует заметить, что петиция с требованием ветировать этот закон, зарегистрированная 17 марта, набрала необходимые 25 тысяч голосов. Согласно процедуре ее должен был рассмотреть президент, но этого не произошло. После подписания закон будет обнародован и вступит в силу.

Напомним, что 20 февраля правовой комитет Верховной Рады одобрил ко второму чтению противоречивый проект №12089. Законопроект предусматривает, что претензии к лицам, завладевшим землями в лесу или на побережье могут быть аннулированы, если с момента их присвоения прошло 10 лет, и земля попала в частные руки. Это означает, что после подписания закона все схожие сделки с недвижимостью, совершенные за последнее десятилетие, станут легитимными.

Если 10-летний срок еще не истек, то для того, чтобы подать иск и вернуть имущество, нужно будет внести на депозит сумму, равную стоимости этого имущества, из государственного или местного бюджета.

Таким образом, лица, незаконно завладевшие лесами или побережьями, могут либо сохранить свое имущество, ранее не имеющее права на обращение, либо получить бюджетные средства. В любом случае, они выиграют, а государство проиграет.

12 марта Верховная Рада уже приняла этот законопроект во втором чтении и в целом.

После этого на сайте Офиса президента появилась петиция с требованием возложить вето на законопроект №12089, инициатором которой стал бывший мэр Глухова и бизнесмен Мишель Терещенко. Со временем петиция набрала 25 тысяч голосов поддержки.

Как уже писали "Комментарии", Россия совершила очередную массированную ракетную атаку на территорию Украины, использовав для этого носители в акватории Черного моря, чем нарушила договоренности о прекращении огня на море. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении в воскресенье, 6 апреля.



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