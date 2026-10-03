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Зеленский попросил Трампа ударить санкциями по проекту Москвы и Пекина: о чем идет речь

По данным Financial Times, Киев опасается появления у России собственной спутниковой сети «Рассвет»

3 октября 2026, 10:58
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Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой ввести санкции против российских и китайских компаний, которые, по его словам, участвуют в создании спутниковой системы "Рассвет", способной стать конкурентом Starlink. Об этом пишет Financial Times.

Зеленский попросил Трампа ударить санкциями по проекту Москвы и Пекина: о чем идет речь

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По словам Зеленского, Россия ускорила работу над собственной спутниковой инфраструктурой после того, как Starlink ограничил возможности российских оккупантов использовать терминалы для военных задач. Украинский президент утверждает, что в разработке российской системы участвует Китай.

Зеленский заявил FT, что Москва и Пекин работают над технологией, которая должна стать аналогом спутниковой сети SpaceX. По его оценке, "Рассвет" может начать работу до конца 2026 года или в начале следующего года. При этом речь идет именно о заявлениях украинского президента – независимое подтверждение всех деталей проекта издание не приводит.

В Киеве считают потенциальную систему угрозой прежде всего из-за ее возможного военного применения. Зеленский предупредил, что развитие такой инфраструктуры способно повысить точность российских ударов и расширить возможности применения беспилотников.

По данным FT, украинский президент уже несколько раз обсуждал этот вопрос с Трампом и просил американскую администрацию применить санкции против компаний, связанных с проектом. В частности, Зеленский поднимал тему во время встречи с американским президентом в Нью-Йорке на полях Генеральной ассамблеи ООН.

В то же время масштабы и реальные возможности российско-китайского проекта пока остаются неопределенными. Эксперты, которых цитирует Financial Times, считают, что новая система может не достичь возможностей Starlink, однако даже ограниченная спутниковая инфраструктура способна иметь военное значение.

Таким образом, вопрос о "Рассвете" выходит за рамки технологического соперничества: Киев пытается добиться от Вашингтона превентивных санкций против компаний, которые, по версии Украины, помогают Москве создавать новую систему военной связи и навигации.

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