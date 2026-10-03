Зеленський попросив Трампа вдарити санкціями по проекту Москви та Пекіна: про що йдеться

Президент України Володимир Зеленський звернувся до президента США Дональда Трампа з проханням запровадити санкції проти російських та китайських компаній, які, за його словами, беруть участь у створенні супутникової системи "Рассвет", здатної стати конкурентом Starlink. Про це пише Financial Times.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За словами Зеленського, Росія прискорила роботу над власною супутниковою інфраструктурою після того, як Starlink обмежив можливості російських окупантів використати термінали для військових завдань. Український президент стверджує, що у розробці російської системи бере участь Китай.

Зеленський заявив FT, що Москва та Пекін працюють над технологією, яка має стати аналогом супутникової мережі SpaceX. За його оцінкою, "Рассвет" може розпочати роботу до кінця 2026 року або на початку наступного року. При цьому йдеться саме про заяви українського президента – незалежне підтвердження всіх деталей проекту видання не наводить.

У Києві вважають потенційну систему загрозою насамперед через її можливе військове застосування. Зеленський попередив, що розвиток такої інфраструктури здатний підвищити точність російських ударів та розширити можливості застосування безпілотників.

За даними FT, український президент вже кілька разів обговорював це питання з Трампом та просив американську адміністрацію застосувати санкції проти компаній, пов'язаних із проектом. Зокрема, Зеленський порушував тему під час зустрічі з американським президентом у Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї ООН.

Водночас масштаби та реальні можливості російсько-китайського проекту поки що залишаються невизначеними. Експерти, яких цитує Financial Times, вважають, що нова система може не досягти можливостей Starlink, проте навіть обмежена супутникова інфраструктура здатна мати військове значення.

Таким чином, питання про "Рассвет" виходить за межі технологічного суперництва: Київ намагається домогтися від Вашингтона превентивних санкцій проти компаній, які, за версією України, допомагають Москві створювати нову систему військового зв'язку та навігації.

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