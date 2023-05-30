Зеленский поговорил с Эрдоганом: о чем шла речь

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайиплом Эрдоганом, который накануне одержал победу на выборах. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщили пресс-службы глав обоих государств.

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

Как написал Зеленский в Twitter, в телефонном разговоре он отметил личную роль Эрдогана в продолжении зернового соглашения, "что является весомой составляющей мировой продовольственной безопасности".

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"Сотрудничество Украины и Турции важно и действенно способствует благосостоянию наших народов и международной стабильности. Будем и в дальнейшем развивать его и совместно работать над усилением безопасности региона, Европы и мира!", – добавил украинский лидер.

В коротком сообщении канцелярии турецкого президента указано, что Эрдоган получил от своего украинского коллеги поздравления с победой на выборах, а также обсудил "события в российско-украинской войне и региональные вопросы".

Ранее Эрдоган провел телефонные разговоры с российским президентом Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом.

Читайте также на портале "Комментарии" — в воскресенье, 28 мая, в Турецкой Республике прошел второй тур президентских выборов. Победу одержал правящий страной уже два десятилетия действующий глава государства 69-летний Реджеп Тайип Эрдоган, который набрал 52,14% голосов, обойдя выдвиженца от единой оппозиции 74-летнего Кемаля Кылычдароглу более чем на 4%. Что можно сказать по итогам выборов? Как они могут отразиться на отношениях официальной Анкары с Киевом и Москвой? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



