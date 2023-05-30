logo

BTC/USD

27814.13

ETH/USD

1903.88

LTC/USD

91.71

USD/UAH

37.40

EUR/UAH

40.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Зеленский поговорил с Эрдоганом: о чем шла речь
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский поговорил с Эрдоганом: о чем шла речь

В разговоре с Зеленским Эрдоган поднял тему о "зерновой сделке" и войне в Украине

сегодня, 10:05
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайиплом Эрдоганом, который накануне одержал победу на выборах. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщили пресс-службы глав обоих государств.

Зеленский поговорил с Эрдоганом: о чем шла речь

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

Как написал Зеленский в Twitter, в телефонном разговоре он отметил личную роль Эрдогана в продолжении зернового соглашения, "что является весомой составляющей мировой продовольственной безопасности".


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Сотрудничество Украины и Турции важно и действенно способствует благосостоянию наших народов и международной стабильности. Будем и в дальнейшем развивать его и совместно работать над усилением безопасности региона, Европы и мира!", – добавил украинский лидер.

В коротком сообщении канцелярии турецкого президента указано, что Эрдоган получил от своего украинского коллеги поздравления с победой на выборах, а также обсудил "события в российско-украинской войне и региональные вопросы".

Ранее Эрдоган провел телефонные разговоры с российским президентом Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом.

Читайте также на портале "Комментарии" — в воскресенье, 28 мая, в Турецкой Республике прошел второй тур президентских выборов. Победу одержал правящий страной уже два десятилетия действующий глава государства 69-летний Реджеп Тайип Эрдоган, который набрал 52,14% голосов, обойдя выдвиженца от единой оппозиции 74-летнего Кемаля Кылычдароглу более чем на 4%. Что можно сказать по итогам выборов? Как они могут отразиться на отношениях официальной Анкары с Киевом и Москвой? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!