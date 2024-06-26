Зеленский подписал закон об использовании английского языка в Украине: что теперь изменится

Как передает портал "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о применении английского языка в Украине, об этом стало известно из карточки закона №9432 на сайте парламента.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Закон предусматривает официальное закрепление статуса английского как одного из языков международного общения в Украине. Также определят те должности, кандидаты на которые должны обязательно знать английский язык.

Владимир Зеленский подал законопроект об английском языке в парламент в 2023 году, в начале июня 2024 года Верховная Рада приняла его во втором чтении. Тогда также поддержали правку, которая предусматривает бюджетную поддержку для кинотеатров за показ англоязычных фильмов на языке оригинала.

Читайте также на портале "Комментарии" — народный депутат Владимир Вятрович сообщил, что народные депутаты от "Слуги народа" протянули через гуманитарный комитет ВР дополнительную поправку №336 к законопроекту об английском языке 9432, направленного на то, чтобы украинские кинотеатры демонстрировали фильмы не на украинском языке, а на английском.

"К счастью, это уже не запрет трансляции американских фильмов на украинском языке, который "слуги" пытались протянуть раньше и который просто убил бы украинский кинодубляж и кинопрокат. В этот раз проголосовали за поручение правительству возмещать кинотеатрам из государственного бюджета сеансы, на которых фильмы демонстрируются не на украинском, а на английском языке", – отметил нардеп в Фейсбуке.

По его словам, прямой угрозы дублированию эта поправка не несет, а количество сеансов, на которых фильмы демонстрируются не на украинском языке, согласно закону о государственном языке не может быть выше 10% в месяц.

Также издание "Комментарии" сообщало – подборка лучших программ Английского для начинающих.



