Зеленский подписал закон о регистрации вакцин против COVID-19, но СМИ подозревают, что фактически ее не будет

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил законодательный акт о срочной регистрации вакцин от COVID-19, которые зарегистрированы в США и странах Европы. Такую информацию предоставил представителям СМИ глава Комитета парламента по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

Но многие представители СМИ смущены тем фактом, что, например, Минюст Соединенных штатов Америки избавил компании-производителей от ответственности за неизвестные реакции, которые может вызвать вакцинация препаратами, а это означает, что регистрация вакцин фактически не будет производиться в Украине, т.е. МОЗ будет полагаться на иностранное сертифицирование.

Ранее "Комментарии" писали о том, что в США после вакцинации госпитализировали сотрудницу медицинского учреждения. В штате Аляска после вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 госпитализировали медицинскую работницу. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники. Отмечается, что медик получила прививку вакциной компаний BioNTech и Pfizer. Однако, уже во вторник у нее ухудшилось самочувствие, что привело к немедленной госпитализации.

Кроме того, порталу стало известно, что вакцинация против Covid-19 начнется в ЕС 27, 28 и 29 декабря, сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своем твите, опубликованном в четверг, 17 декабря. Об этом пишет Le Figaro. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) объявило, что рассмотрит судьбу вакцины Pfizer-BioNTech 21 декабря — на неделю раньше запланированного срока. Комиссия уточнила, что затем даст разрешение в течение двух дней после одобрения препарата.





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