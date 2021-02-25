Зеленский подписал указ о военной службе: когда начнется весенний призыв

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ №71 / 2021 "Об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы, сроках проведения очередных призывов и очередные призывы граждан Украины на срочную военную службу в 2021 году". Об этом сообщается на официальном сайте Президента.

Служба в армии: когда начнется весенний призыв. Фото: etcetera.media

Согласно указу, весенний призыв в армию начнется с первого апреля. Осенний призыв состоится в октябре — декабре 2021 года.

К военной службе должны приступить граждане мужского пола, которым исполнилось 18 лет, и не достигшие 27-летнего возраста. Исключение — некоторые права на освобождение или отсрочку.

Определять количество призывников в 2021 году будет Кабинет Министров Украины.

Подготовка к проведению призыва должна начинаться за месяц. Соответственно, предыдущие работы к весеннему призыву пройдут в марте, к осеннему — в сентябре.

Напомним, что комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки рекомендовал парламенту принять некоторые изменения в законодательство. Сообщается, что ВР планирует пересмотреть и усовершенствовать отдельные вопросы выполнения воинского долга и ведения воинского учета. В частности, предлагается ввести военную службу по призыву лиц среди резервистов в особый период. В чем суть такой службы и другие детали читайте в нашем материале.

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