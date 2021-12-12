logo

BTC/USD

49076.56

ETH/USD

4028.24

LTC/USD

156.26

USD/UAH

27.15

EUR/UAH

30.75

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Зеленский побывал на торжественном мероприятии к 30-летию УАФ и озвучил планы
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский побывал на торжественном мероприятии к 30-летию УАФ и озвучил планы

Президент Украины Владимир Зеленский посетил церемонию к 30-летию УАФ и рассказал про планы по развитию футбольной инфраструктуры

сегодня, 12:25
Автор:

Светлана Шкурупий
Поделитесь публикацией:

Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская лично прибыли на  праздничной церемонии к 30-летию Украинской ассоциации футбола, которую возглавляет Андрей Павелко. Мероприятие проходило 9 декабря в Национальной опере. Его также посетил  президент УЕФА Александр Чеферин и представители ФИФА. Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента. 

Зеленский побывал на торжественном мероприятии к 30-летию УАФ и озвучил планы

Фото: Владимир Зеленский

Зеленский рассказал про желание и возможности Украины принимать у себя матчи за Суперкубок УЕФА, сославшись на уже имеющийся успешный опыт нашей страны в организации соревнований такого уровня. 

"Мы готовы быть хозяевами финалов Лиги Европы, Лиги конференций, финала Лиги наций, женского чемпионата Европы. Все это не мечты. Все это – наши планы и цели", — сказал он. 

Глава государства также пообещал свою поддержку футболу и анонсировал строительство новой Учебно-тренировочной базы сборных команд Украины по футболу для детских, юношеских, женских команд.

По словам президента УАФ Андрея Павелко, во время торжественного мероприятия, Зеленский впервые презентовал и сам проект строительства.

"Мы намерены осуществить самую амбициозную мечту украинского футбола – построить тренировочную базу для национальных сборных. Я благодарен Президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту УЕФА Александеру Чеферину, которые были гостями нашего праздника за то, что благодаря их поддержке работы по строительству комплекса начнутся уже в следующем году! Также спасибо Главе Государства за историческую презентацию этого проекта во время церемонии к 30-летию УАФ!", — написал глава УАФ в Facebook.  

Президент УАФ также подчеркнул, что приоритетом №1 для украинского футбола, как и ранее, будут дети.

Зеленский побывал на торжественном мероприятии к 30-летию УАФ и озвучил планы - фото 2
Зеленский побывал на торжественном мероприятии к 30-летию УАФ и озвучил планы - фото 3
Зеленский побывал на торжественном мероприятии к 30-летию УАФ и озвучил планы - фото 4
Зеленский побывал на торжественном мероприятии к 30-летию УАФ и озвучил планы - фото 5

"Наш неизменный приоритет – это дети. Их массовое вовлечение в спорт и воспитание новых звездных украинских футболистов! Мы продолжаем проекты по развитию футбольной инфраструктуры, поддержке детских и юношеских соревнований. Двигаемся по этому пути вместе с УЕФА, где высоко ценят наши успехи", — написал Павелко. 

Праздничную церемонию к 30-летию УАФ, по приглашению Павелко, посетили 32 представителя иностранных делегаций. Были приглашены и присутствовали в зале легенды украинского футбола, ветераны, игроки национальной сборной, тренера сборных, команд, детских и юношеских секций, арбитры, представители региональных футбольных ассоциации. Функционеров со сцены поздравили DZIDZIO, Евгений Хмара, Алессандро Сафина и др.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!