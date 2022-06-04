Зеленский озвучил предложение США: чем оно важно – как Штаты могут помочь восстановить Украину

Президент Украины Владимир Зеленский во время конференции мэров США призвал их и компании, бизнес, специалистов присоединиться к восстановлению Украины. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" это выступление и данное заявление.



Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Призыв президента к американцам, как и 75 лет назад, принять участие в восстановлении Украины как неотъемлемой части современной Европы, очень символичен

Аналитик "Центра разумных решений" Вячеслав Черкашин рассуждает так:

"Выступление президента Зеленского на 90-й ежегодной Конференции мэров США является еще одним, однако весьма важным, а главное своевременным сигналом-напоминанием западному демократическому миру, начинающему демонстрировать признаки "усталости" от войны в Украине. Новые коммуникации, не только на высшем политическом уровне, но и на горизонте отдельных регионов, городов и компаний, крайне важны для Украины. Символичен и сам призыв к американцам, как и 75 лет назад, принять участие в восстановлении Украины как неотъемлемой части современной Европы".

Вячеслав Черкашин напоминает, что в 1947 году Америка приняла и успешно профинансировала Программу восстановления Европы после Второй мировой войны, известную как Marshall Plan (План Маршалла) и затронувшую тогда 17 государств.

"Нынешнее предложение президента, безусловно, важно для Украины. Во-первых, действенный контакт на региональном уровне способен придать будущему плану послевоенного восстановления больше предметности и конкретики. Компетентные люди на местах нередко лучше столицы знают, на что и куда нужны деньги. Во-вторых, вовлеченность мэров городов США и руководителей американских компаний создаст эффект обмена опытом. Это придаст плану эффективность и, что немаловажно, повысит как степень доверия в общем, так и степень контроля за отдельными проектами плана", – поясняет эксперт.

Вопросы оказания помощи при восстановлении можно будет решить куда быстрее и эффективнее

Финансовый эксперт, экономист Алексей Кущ отмечает, что изначально была концепция своеобразных целевых программ восстановления. Когда тот или иной наш зарубежный партнер берет на себя восстановлений той или иной области Украины.

"Когда эта концепция оглашалась, я отмечал, что систему привлечения партнеров к восстановлению Украины следует опустить на несколько горизонтальных уровней ниже. И сейчас мы видим именно такой подход, – подчеркивает эксперт. – Если берем, к примеру, ФРГ, то отлично, чтобы какая-то конкретная федеральная земля брала шефство над какой-то украинской областью. Если речь о США – тоже самое: какой-то конкретный штат берет на себя восстановление какого-то украинского региона".

Суть в том, поясняет Алексей Кущ, что на уровне федеральных земель в Германии или штатов в США намного больше возможностей использования бюджетов.

"Там больше источников и более простые административные процедуры использования средств, чем на уровне центральных органов власти. Получается меньше бюрократии при более тесных, прямых взаимосвязей с пострадавшими украинскими регионами. Соответственно, вопросы оказания помощи при восстановлении можно решить куда быстрее и эффективнее, – акцентирует Алексей Кущ. – И то, что президент Зеленский предложил шефство конкретных мэрий, городов, регионов наших союзников над какими-то украинскими городами, областями – абсолютно верный шаг. Так в свое время развивались, крепли связи между городами-побратимами. И когда приезжаешь в ту же Винницу – видишь там, к примеру, швейцарские трамваи, это как раз таки о связях на микроуровне. Такие программы помощи следует планировать на разноуровневых системах. И тогда они будут более чем эффективны".

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