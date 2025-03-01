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Зеленский назвал настоящую причину, что спровоцировало спор с Трампом в Белом доме

Президент заявил, что он решил не соглашаться с тем, что Украина уже разрушена, миллионы погибли, а он во главе страны - "диктатор"

сегодня, 10:00
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Кравцев Сергей

Глава украинского государства Владимир Зеленский высказался о своей конфликтной беседе с американским коллегой Дональдом Трампом 28 февраля в Овальном кабинете. Глава государства объяснил, что спровоцировало спор между лидерами. Как передает портал "Комментарии", об этом украинский лидер заявил в интервью телеканалу FOX News.

Зеленский назвал настоящую причину, что спровоцировало спор с Трампом в Белом доме

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Президент отметил, спровоцировал спор на встрече с Дональдом Трампом рассказы американского лидера о том, что Украина уже разрушена, миллионы погибли, а президент — "диктатор".

"Где же дружба между США и Украиной?", — задался вопросом Зеленский.

Отвечая на вопрос, сожалеет ли он о том, что произошло в Белом доме, президент дал утвердительный ответ: "да, это не было хорошо".

Также Зеленский выразил желание, чтобы "Трамп был больше на нашей стороне".

Так украинский президент прокомментировал слова американского лидера о том, что он находится "посередине" между Украиной и Россией.

Кроме того, Владимир Зеленский на вопрос о том, могут ли отношения с Трампом быть спасены после того, что произошло, сказал: "да, конечно".

Украинский президент в интервью также ответил на вопрос о том, могла ли ситуация в Белом доме быть заранее спланированной. 

"Я не знаю", — отметил Зеленский лаконично.

Читайте также на портале "Комментарии" — администрация президента США Дональда Трампа может пойти на достаточно резкий шаг и прекратить дальнейшую косвенную поддержку Украины, включая другие виды военного финансирования, обмен разведданными и подготовку военных. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "NYT", со ссылкой на представителя администрации Трампа.

Также издание "Комментарии" сообщало – дороги Украины и США расходятся: что дальше.




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Источник: https://www.foxnews.com/video/5614615980001
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