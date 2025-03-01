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Администрация Трампа может остановить всю поддержку Украины: о чем идет речь

Киев может лишиться важного в войне обмена разведданными и потерять возможность подготавливать военных

сегодня, 08:10
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Кравцев Сергей

Администрация президента США Дональда Трампа может пойти на достаточно резкий шаг и прекратить дальнейшую косвенную поддержку Украины, включая другие виды военного финансирования, обмен разведданными и подготовку военных. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "NYT", со ссылкой на представителя администрации Трампа

Администрация Трампа может остановить всю поддержку Украины: о чем идет речь

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Администрация Байдена считала военную помощь Киеву в размере 67 миллиардов долларов, которую она предоставила Киеву, важной. Трамп рассматривает любую дальнейшую помощь как рычаг давления", – говорится в материале.

После пятничного спора в Овальном кабинете представитель администрации Трампа заявил, что президент может принять решение о прекращении даже косвенной поддержки Украины, которую оказывают США, включающей другие виды военного финансирования, обмен разведданными, подготовку украинских военных и пилотов, а также размещение центра управления международной помощью, на американской военной базе в Германии.

В пятницу представитель администрации Трампа заявил, что вся американская помощь Украине — включая последние поставки боеприпасов и оборудования, санкционированные и оплаченные во времена администрации Байдена, — может быть отменена в ближайшее время.

Издание отмечает, что согласно данным Кильского института, европейские страны выделили 138 миллиардов долларов на военные действия Украины по сравнению с 119 миллиардами долларов военной и гуманитарной помощи от США.

Стоит отметить, что от обмена разведданными зависит уведомление о воздушной тревоге в случае угрозы баллистики. Кроме того, спутниковые снимки США являются одним из важнейших источников информации.

Также для украинской армии важно обучение украинских военных, в том числе и пилотов.

Также издание "Комментарии" сообщало – дороги Украины и США расходятся: что дальше.




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Источник: https://www.nytimes.com/2025/02/28/us/politics/trump-ukraine-weapons.html?fbclid=IwY2xjawIvdxlleHRuA2FlbQIxMAABHYbS4AR_eKVuiuQL17BfveaUaZ3B-K5ERC8dU2AAlPhYZ3DUX3ddKcHrGw_aem_mdm1ClwcQfe5_zTrAJ2hfA
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