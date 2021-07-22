Зеленский наградил 12-летнюю девочку, которая спасла четверых детей во время наводнения в Закарпатье

BTC/USD
32385.79
ETH/USD
2027.63
LTC/USD
120.46
USD/UAH
27.40
EUR/UAH
32.40
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Владимир Зеленский наградил юную спасительницу из Закарпатья. 12-летняя девочка из Раховского района в Закарпатской области получила от президента Украины за свою смелость во время наводнения медаль "За спасенную жизнь". Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу руководителя Банковой.
Татьяна Тулайдан (фото из открытых источников)
Соответствующий указ № 299/2021 президент Зеленский подписал в среду, 21 июля.
Известно, что мужественная спасительница Татьяна Тулайдан является ученицей 7-го класса Ясинянской СОШ №1 I-III степеней. Она без колебаний бросилась спасать своего младшего брата и трех соседских детей от непогоды, которая разрушала все на своем пути в поселке Ясиня Раховского района.
Когда уровень воды начал внезапно подниматься, Татьяна выключила в доме электроэнергию, взяла брата и других детей и поднялась на чердак. Такое мудрое и своевременное решение спасло детям жизни, ведь уровень воды на тот момент уже был более метра.
Сейчас пока неизвестно, что думает о такой высокой и почетной награде 12-летняя Татьяна.
Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что Зеленский основал президентский знак отличия "Национальная легенда Украины".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости