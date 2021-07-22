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Зеленский наградил 12-летнюю девочку, которая спасла четверых детей во время наводнения в Закарпатье

Девочка спасла своего 7-летнего брата и трех соседских детей от наводнения

сегодня, 19:38
Автор:

Лиля Воробьева

Владимир Зеленский наградил юную спасительницу из Закарпатья. 12-летняя девочка из Раховского района в Закарпатской области получила от президента Украины за свою смелость во время наводнения медаль "За спасенную жизнь". Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу руководителя Банковой.

Зеленский наградил 12-летнюю девочку, которая спасла четверых детей во время наводнения в Закарпатье

Татьяна Тулайдан (фото из открытых источников)

Соответствующий указ № 299/2021 президент Зеленский подписал в среду, 21 июля.

Известно, что мужественная спасительница Татьяна Тулайдан является ученицей 7-го класса Ясинянской СОШ №1 I-III степеней. Она без колебаний бросилась спасать  своего младшего брата и трех соседских детей от непогоды, которая разрушала все на своем пути в поселке Ясиня  Раховского района.

Когда уровень воды начал внезапно подниматься, Татьяна выключила в доме электроэнергию, взяла брата и других детей и поднялась на чердак. Такое мудрое и своевременное решение спасло детям жизни, ведь уровень воды на тот момент уже был более метра.

Сейчас пока неизвестно, что думает о такой высокой и почетной награде 12-летняя Татьяна.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что Зеленский основал президентский знак отличия "Национальная легенда Украины".


Глава государства основал новую награду. Владимир Зеленский издал Указ № 294/2021 "Об установлении отличия Президента Украины "Национальная легенда Украины". Согласно ему, новой наградой будут отмечать граждан "за выдающиеся личные заслуги в становлении независимой Украины, укреплении ее государственности, защите Отечества и служении украинскому народу".

Также награды будут удостоены те, кто внес весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, здравоохранения, искусства, культуры, спорта и ведет активную общественную и благотворительную деятельность.

 


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Источник: https://president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-nagorodiv-12-richnu-tetyanu-tulajdan-yak-69697
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