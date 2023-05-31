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Зеленский и Путин планируют посетить Турцию: может ли там произойти их встреча

Инаугурация Реджепа Эрдогана может стать причиной визита Зеленского и Эрдогана в Турцию

сегодня, 11:45
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Автор:

Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин планируют друг за другом посетить Турцию после инаугурации турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана 3-4 июня. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет турецкая газета Hürriyet, со ссылкой на источники

Зеленский и Путин планируют посетить Турцию: может ли там произойти их встреча

Владимир Зеленский и Владимир Путин. Фото из открытых источников

"Многие главы иностранных государств предоставили информацию об участии в церемонии (Ред. – инаугурации) в субботу. Путин посетит Турцию с отдельным специальным визитом. После Путина в Турцию приедет президент Украины Зеленский. Во время визитов Путина и Зеленского, которые пройдут друг за другом, будут обсуждать ход войны и зерновой коридор", – говорится в материале.


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Hürriyet сообщает, что инаугурация Эрдогана запланирована на 3-4 июня.

Отметим, в воскресенье, 28 мая, в Турецкой Республике прошел второй тур президентских выборов. Победу одержал правящий страной уже два десятилетия действующий глава государства 69-летний Реджеп Тайип Эрдоган, который набрал 52,14% голосов, обойдя выдвиженца от единой оппозиции 74-летнего Кемаля Кылычдароглу более чем на 4%. Что можно сказать по итогам выборов? Как они могут отразиться на отношениях официальной Анкары с Киевом и Москвой? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин подписал новый закон, позволяющий проводить голосование на территории, где введено военное положение. А оккупированные части Украины сейчас активно готовят к всероссийским выборам, намеченным на сентябрь. Подписанный Путиным документ разрешает депортацию, а также расширяет полномочия силовиков по задержанию людей на территориях, где действует военное положение. О чем говорят такие действия Кремля? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.




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Источник: https://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-erdogan-ve-biden-gorusmesinin-detaylari-belli-oldu-42276114
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