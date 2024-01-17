Зеленский и Дуда встретились в Давосе: в чем заверил президент Польши

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда провели переговоры в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.
Владимир Зеленский и Анджей Дуда. Фото: из открытых источников
В ходе встречи президенты двух стран посетили выставку, которая посвящена военным преступлениям России. Она проходила в Украинском доме в Давосе.
По его словам, уже через несколько дней Киев посетит новый премьер Польши Дональд Туск.
Лидер поляков добавил, что верит в способность вести хорошую политику в отношении Украины вместе с польским правительством.
Также Дуда отметил, что появление нового государства НАТО между Россией и Польшей укрепит безопасность его страны. Он подчеркнул, что Украина нуждается в мощной поддержке Запада, в том числе в плане вооружения.
Он также добавил, что обсудил с польским президентом ситуацию на поле боя, а также дальнейшую оборонную поддержку нашей страны.
Читайте также на портале "Комментарии" — глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Польшу создать своеобразный альянс с Украиной для усиления позиции обеих стран в ЕС. Он также признал, что ситуация с экспортом зерна и блокировкой грузовиков на границе с Польшей разочаровывает. Каковы шансы на укрепление украино-польских отношений? Какие препоны следует убрать в этом ракурсе? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Обсуждения
Новости