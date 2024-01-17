Зеленский и Дуда встретились в Давосе: в чем заверил президент Польши

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда провели переговоры в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Владимир Зеленский и Анджей Дуда. Фото: из открытых источников

В ходе встречи президенты двух стран посетили выставку, которая посвящена военным преступлениям России. Она проходила в Украинском доме в Давосе.

"Я заверил президента Владимира Зеленского, что политика в отношении Украины будет стабильной, это будет политика поддержки все время", — отметил Дуда.

По его словам, уже через несколько дней Киев посетит новый премьер Польши Дональд Туск.

Лидер поляков добавил, что верит в способность вести хорошую политику в отношении Украины вместе с польским правительством.

Также Дуда отметил, что появление нового государства НАТО между Россией и Польшей укрепит безопасность его страны. Он подчеркнул, что Украина нуждается в мощной поддержке Запада, в том числе в плане вооружения.

"В Давосе провел встречу с Президентом Польши Анджеем Дудой. Обсудили наши двусторонние отношения, в частности взаимодействие на треке европейской интеграции Украины. Скоординировали наши позиции накануне Вашингтонского саммита НАТО", — заявил Владимир Зеленский.

Он также добавил, что обсудил с польским президентом ситуацию на поле боя, а также дальнейшую оборонную поддержку нашей страны.

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