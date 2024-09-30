Зеленая карта 2025: новые правила, которые изменят путешествия украинских водителей

С 1 января 2025 года украинских водителей ожидают существенные изменения в международном страховании "Зеленая карта", которые повлияют на поездки за границу. Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) уже анонсировало ряд важных нововведений, которые следует учесть во избежание неприятных сюрпризов на таможне или во время дорожных происшествий в чужой стране.

Важные изменения в международном страховании 'Зеленая карта' с 2025 года:

Уже с начала года страховые компании получат возможность самостоятельно устанавливать стоимость страхования по договорам "Зеленая карта". Это означает, что рынок станет более конкурентным, и водители смогут выбирать среди более широкого спектра предложений. Но есть один нюанс: вместе с возможностью сэкономить на страховании, растет и риск получить некачественную услугу. Поэтому, выбирая страховую компанию, следует обращать внимание не только на цену, но и на отзывы и репутацию страховщика.

Водителям следует заранее позаботиться о своей "Зеленой карте", ведь с 2025 года договоры международного страхования будут вступать в силу не сразу после заключения, а только на следующий день. Это означает, что спонтанная поездка за границу может стать рисковой, если вы не оформите страхование раньше времени.

Следовательно, больше нельзя будет оформить полис на границе и сразу отправиться в путешествие. Теперь необходимо планировать заранее, ведь без действующей "Зеленой карты" вам могут запретить въезд в большинство стран Европы.

Последнее, но не менее важное изменение – это полный переход на электронный формат "Зеленой карты". Теперь вам не придется носить с собой бумажный полис – его можно будет хранить на смартфоне в формате PDF и предъявлять при пересечении границы или при необходимости. Это не только удобно, но и поможет снизить риск потери документа.

Цифровая "Зеленая карта" станет официально признанной во всех странах-членах системы, что сделает путешествия еще более удобными и быстрыми.