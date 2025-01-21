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Заявления Трампа работают: Индия готовит решение, которое болезненно воспримет Кремль

Индия, как крупнейший импортер российской нефти готов увеличить закупки в США

сегодня, 14:24
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Кравцев Сергей

Индия может увеличить закупки американской нефти и газа после заявления президента США Дональда Трампа о максимальном увеличении добычи нефти и газа в США. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр нефти Индии Хардип Сингх Пури, сообщает "Reuters".

Заявления Трампа работают: Индия готовит решение, которое болезненно воспримет Кремль

НПЗ. Фото из открытых источников

"Существует вероятность увеличения закупок энергоносителей между Индией и США. Мы приветствуем поступление на рынок большего количества энергоносителей из США", — заявил Хардип Сингх Пури.

Чиновник добавил, что на рынке нет недостатка в нефти.

Издание напоминает, Дональд Трамп 20 января объявил чрезвычайную ситуацию в сфере энергетики, пообещав пополнить стратегические резервы и экспортировать американскую энергию по всему миру.

В своей инаугурационной речи после приведения к присяге Трамп назвал энергетические активы США "жидким золотом", которое поможет Соединенным Штатам снова стать богатой страной.

Нефтеперерабатывающие заводы в Индии, которая импортирует более 80% своей нефти, сильно пострадали от резкого роста мировых цен на нефть и транспортных ставок после того, как Вашингтон недавно ввел новые масштабные санкции, направленные против российских страховщиков, танкеров и производителей нефти.

"Reuters" подчеркивает, третий в мире импортер и потребитель нефти стал крупнейшим покупателем российской морской нефти со скидкой после того, как Европейский Союз отказался от ее закупок и ввел санкции против Москвы после ее вторжения в Украину в 2022 году.

В прошлом году российская нефть составила более трети импорта Индии, однако санкции США ограничивают поставки, вынуждая покупателей возвращаться к традиционным источникам на Ближнем Востоке.

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